Đúng 3 ngày nữa, 1 bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng chính thức hoạt động tại tỉnh có 1,4 triệu dân: Quy tụ đến 1.300 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ…

Đúng ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, sẵn sàng đón tiếp người dân. Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có tổng mức đầu tư là 4.990 tỷ đồng (vốn ngân sách nhà nước là 4.500 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 490 tỷ đồng), tổng diện tích đất 20,07 ha, tổng diện tích sàn xây dựng 118.941m².

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Trong hơn một năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Bạch Mai đã tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị. 1.300 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Dược sĩ và cán bộ quản lý đã được đào tạo, bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở Ninh Bình.

Về cơ sở vật chất, cơ sở ở Ninh Bình là một trong những bệnh viện hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang, hiện đại; các hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng phục vụ người dân - Ảnh: VGP

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, điều đặc biệt quan trọng là ngay từ khi vận hành, hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình sẽ được quản trị thống nhất trên cùng một nền tảng số, cùng một hệ thống chuyên môn, cùng một quy trình chất lượng. "Chúng ta không có hai Bệnh viện Bạch Mai khác nhau, mà chỉ có một Bệnh viện Bạch Mai thống nhất, hoạt động trên hai cơ sở với cùng chất lượng chuyên môn, cùng văn hóa phục vụ và cùng tiêu chuẩn quản trị", PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Đặc biệt, ngay từ ngày đầu vận hành, cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai hệ thống quản trị bệnh viện thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xác định rõ ràng, cơ sở Ninh Bình không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là môi trường để triển khai các chuẩn mực quản trị tiên tiến. Vì vậy, Bệnh viện đang tích cực chuẩn bị để từng bước áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, trong đó có chuẩn JCI.

Mục tiêu cao nhất của cơ sở y tế này là người dân khi đến khám chữa bệnh tại Ninh Bình sẽ cảm nhận được chất lượng dịch vụ, chất lượng chuyên môn và sự an toàn không thua kém bất kỳ cơ sở y tế tiên tiến nào.

Một quyết định quản lý với trách nhiệm chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm trước nhân dân cao nhất, PGS Đào Xuân Cơ đã đăng ký làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

"Tôi sẽ trực tiếp làm việc định kỳ tại cơ sở Ninh Bình ít nhất 3 ngày mỗi tuần để cùng cán bộ, nhân viên triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, quản trị và phát triển Bệnh viện”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định.

PGS Đào Xuân Cơ cũng nhấn mạnh bệnh viện sẽ không chuyển người bệnh về Ninh Bình để giảm tải đơn thuần cho Hà Nội. Ông cũng khẳng định, chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình ít nhất sẽ bằng cơ sở Hà Nội và trong nhiều lĩnh vực có thể vượt lên nhờ điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ hơn.

Hiện nay Ninh Bình có ﻿trên 1,4 triệu dân và đặt mục tiêu mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Địa phương đang đặt ra yêu cầu rất lớn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống y tế.

Việc Bệnh viện Bạch Mai hiện diện tại Ninh Bình không chỉ nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế địa phương mà còn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển con người trong giai đoạn mới. Đây là cơ hội để ngành y tế Ninh Bình tiếp cận những thành tựu tiên tiến của y học hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn, triển khai bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số trong quản lý khám chữa bệnh, qua đó giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. ﻿