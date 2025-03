Đừng bỏ qua: 35 thủ tục hành chính này có thể làm ngay tại công an cấp xã, sai 1 bước là mất thời gian gấp đôi

Ông A. đi làm ăn xa và không may bị mất ví chứa nhiều giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước, bằng lái xe, giấy tờ xe... Ông A. giờ muốn làm lại các giấy tờ trên để phục vụ cho công việc và đi lại hàng ngày nhưng hiện đã bỏ cấp huyện nên không biết phải thực hiện xin cấp lại những giấy tờ này ở đâu và thủ tục ra sao.

Vì công việc đặc thù không có nhiều thời gian để vòng đi vòng lại quê làm lại giấy tờ nên ông A. hỏi hiện cơ quan nào thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức Công an cấp huyện?

Mới đây, Bộ Công an ban hành Hướng dẫn số 08/HD-BCA-V03 ngày 17/2/2025 phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức Công an cấp huyện.

Theo Bộ Công an, đối với các thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến được phân cấp về cấp xã giữ nguyên nội dung, trình tự, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết và các vấn đề khác có liên quan của thủ tục hành chính/dịch vụ công.

Kể từ ngày 1/3, tại những địa phương đủ điều kiện, người dân có thể thực hiện một số thủ tục hành chính tại Công an xã thay vì phải lên cấp huyện như trước đây.

Các thủ tục bao gồm đăng ký ô tô, xe máy chuyên dùng; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người từ 14 tuổi trở lên và người dưới 14 tuổi; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức; và tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Như vậy, ông A. hoàn toàn có thể thực hiện việc xin cấp lại các giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe và thẻ căn cước công dân tại công an cấp xã nơi ông đăng ký thường trú thay vì phải lên cấp huyện như trước đây.

1- Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

2- Trình báo mất thẻ ABТС

3- Trình báo mất giấy thông hành

4- Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào

1- Khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2- Khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước

3- Khai thác thông tin người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

4- Khai thác thông tin người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong Cơ sở dữ liệu căn cước

5- Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN vào Cơ sở dữ liệu về căn cước

6- Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước

7- Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước

8- Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

9- Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

10- Cấp đổi thẻ căn cước

11- Cấp lại thẻ căn cước

12- Cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân

13- Cấp đổi giấy chứng nhận căn cước

14- Cấp lại giấy chứng nhận căn cước

15- Thu thập, cập nhật thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước và cấp giấy chứng nhận căn cước

16- Điều chinh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước theo đề nghị của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch

1- Cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức

1- Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

2- Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

3- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an nỉnh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

1- Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước

2- Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe nhập khẩu

3- Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện bằng dịch vụ công một phần hoặc trực tiếp

4- Cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe)

5- Đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

6- Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình

7- Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe

8- Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình

9- Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe

10- Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ công toàn trình

11- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe

Từ ngày 1/3, ngành Công an được tổ chức lại theo mô hình ba cấp: Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an xã, sau khi 694 đơn vị Công an cấp huyện và gần 6.000 đội trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Công an tỉnh sẽ đảm nhiệm toàn bộ các vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, thay thế cho vai trò của Công an huyện trước đây. Trong khi đó, Công an xã sẽ được tăng cường thêm quyền hạn và nhân lực, với tối thiểu 12 cán bộ, chiến sĩ mỗi đơn vị và tăng thêm điều tra viên.

Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện sẽ được phân công về Công an tỉnh hoặc xã, dựa trên năng lực của từng người. Ngành Công an ưu tiên sắp xếp theo ngành dọc, đảm bảo chuyên môn, khối an ninh về an ninh, cảnh sát về cảnh sát.

Việc sắp xếp lại tổ chức này nhằm mục đích tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an, đồng thời tăng cường năng lực cho Công an cấp xã, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.