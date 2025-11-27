Đừng chần trứng bằng nồi nữa, làm cách này chỉ mất 45 giây mà kết quả thì “đáng kinh ngạc”

Trứng chần hoàn hảo phải có lòng đỏ còn chảy nhưng lòng trắng đục và săn — một kỹ thuật khó thành thạo trong nhà bếp. Thông thường, việc chần trứng yêu cầu phải có một chiếc nồi và nước sôi bên trong, nhưng đây không phải là cách dễ nhất, theo báo Anh Daily Express.

Hóa ra, lò vi sóng có thể “chần trứng” với kết quả tương tự đáng kinh ngạc so với chất lượng nhà hàng. Viết trên blog Recipe30 của mình, Joel Mielle — một đầu bếp người Pháp được đào tạo chuyên nghiệp và từng là chủ nhà hàng — đã tiết lộ phương pháp chần trứng trong khoảng 45 đến 60 giây bằng lò vi sóng.

Trứng chần hoàn hảo phải có lòng đỏ còn chảy nhưng lòng trắng đục và săn — một kỹ thuật khó thành thạo trong nhà bếp.

“Tôi có thể chần hai quả trứng bằng phương pháp này còn nhanh hơn cả thời gian bánh mì nướng chín,” ông nói.

“Trứng được nấu bằng vi sóng cộng với nước được làm nóng, nên có quá trình nấu hai chiều - mọi thứ diễn ra rất nhanh.”

Vị đầu bếp nhấn mạnh rằng nếu trứng còn tươi, “bạn sẽ thấy cách này hiệu quả tuyệt vời”, nhưng nếu trứng không còn mới, kết quả có thể khác nhau. Do đó, tốt nhất là sử dụng trứng càng tươi càng tốt.

Ngoài ra, trứng ở nhiệt độ phòng “hoạt động tốt nhất”, vì vậy nếu có thể, hãy lấy trứng ra khỏi tủ lạnh 30 phút trước khi nấu.

Điều quan trọng cần nhớ là lò vi sóng có công suất khác nhau nên thời gian nấu có thể dài hoặc ngắn hơn một chút.

Trứng chần rất hợp ăn với bánh mì.

Joel nói: “Chiếc lò vi sóng tôi dùng có công suất 1200 Watt. Có lẽ hãy bắt đầu với công suất thấp hơn và tăng dần. Hãy thử nghiệm — tắt máy và kiểm tra sau 45 giây, rồi tiếp tục để không bị nấu chín quá.”

Yếu tố then chốt của công thức này là không được nấu quá chín trứng. Với các lò vi sóng công suất cao ngày nay, thời gian nấu có thể giảm đáng kể và thay đổi rất nhiều.

Nấu trứng trong lò vi sóng quá lâu có thể khiến trứng phát nổ. Khi nhiệt tăng lên, hơi nước tích tụ, và có thể khiến trứng bắn tung tóe trong lò nếu hơi không thoát ra kịp.

Cách chần trứng bằng lò vi sóng

Đầu tiên, bạn hãy cho nửa cốc nước ở nhiệt độ phòng vào một cốc dùng được trong lò vi sóng. Nêm muối vào nước và nhẹ nhàng thả một quả trứng vào cốc.

Tiếp theo, đặt cốc vào lò vi sóng và nấu trong khoảng 45 đến 60 giây. Lấy cốc ra khỏi lò vi sóng.

Dùng một muỗng canh múc trứng ra và đặt lên giấy thấm trước khi chuyển sang đĩa hoặc lên một lát bánh mì nướng.