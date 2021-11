Dùng chiêu xem bói rồi lừa mua cổ phiếu chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dung (SN 1986), trú tại Huỳnh Thúc Kháng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2020, qua mạng xã hội, chị V.T.D (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quen biết Nguyễn Ngọc Dung - người bán đồ phong thủy và xem bói. Lúc này, Dung tự lấy tên là Trần Ngọc Dương Minh để giao dịch với chị D. Nhiều lần được "thầy" Minh xem bói đúng nên chị D tin tưởng, tâm sự với Minh nhiều hơn.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Dung.

"Thầy" sau đó tự xưng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh TP Hồ Chí Minh và rủ chị D mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, sau một tuần sẽ được hưởng lợi nhuận cao gấp 5 lần… Một phần do tin tưởng, phần khác do đang cần tiền trả nợ nên chị D đã đồng ý với phi vụ làm ăn này.

Ngày 14/7/2020, chị D chuyển cho Minh 23 triệu đồng để mua cổ phiếu. Lúc này, nữ "thầy bói" lại trong vai nhân viên ngân hàng để rủ chị D mua nhiều cổ phiếu để hưởng lợi nhuận nhiều hơn và số cổ phiếu này chỉ bán trong thời gian ngắn.

Chị D tiếp tục chuyển cho Minh hơn 400 triệu đồng để chớp thời cơ mua cổ phiếu. Tuy nhiên, sau một tuần chị D không nhận được tiền lãi. Nhiều lần liên hệ, đối tượng viện đủ lý do thoái thác. Tháng 6/2021, chị D đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Công an tố cáo Trần Ngọc Dương Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số giấy tờ thật và giả đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Ngày 28/10/2021, Nguyễn Ngọc Dung (tức Trần Ngọc Dương Minh) đã đến cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đầu thú về hành vi trên. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Dung khai vào năm 2016, Dung bị mất CMND nên không làm được thẻ ngân hàng. Đến năm 2018, do có nhu cầu sử dụng thẻ ngân hàng nên Dung lên mạng đặt mua một giấy CMND giả mang tên Trần Ngọc Dương Minh với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng dùng CMND làm thẻ ngân hàng.

"Nữ quái" này lập tài khoản Facebook tên "Trần Ngọc Dương Minh" và đăng các bài viết với nội dung có khả năng xem bói. Chị D đã chủ động liên hệ với Dung xem bói bài, kể "tuốt tuồn tuột" hoàn cảnh của mình cho "thầy" biết. Đang gặp khó khăn tài chính, cần 500 triệu đồng nên Dung đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức rủ mua cổ phiếu nội bộ giá rẻ, chiếm đoạt của chị D hơn 400 triệu đồng.