Dùng danh xưng luật sư "giăng bẫy" giấc mơ đổi đời

Ngày 29-5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (cựu giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư nhân lực Quốc tế Phương Đông) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hợp đồng có bẫy

Theo cáo trạng, Công ty Phương Đông chỉ đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến đào tạo lái xe và hỗ trợ giáo dục, không có giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Dù vậy, Thạnh vẫn tung thông tin quảng cáo rầm rộ, mua tên miền để lập website giới thiệu dịch vụ "xuất khẩu lao động" đi các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada..

Để tạo niềm tin, Thạnh còn đặt địa chỉ chi nhánh trụ sở ở nước ngoài trùng với địa chỉ lãnh sự quán Việt Nam, khiến nhiều người lầm tưởng đây là doanh nghiệp uy tín có "liên kết chính thức" với nhà nước.

TAND TP HCM xét xử bị cáo qua cầu truyền hình đặt tại Đà Nẵng

Hàng chục cá nhân đã bị thuyết phục ký "Hợp đồng tư vấn lao động" với công ty của Thạnh, với lời hứa có thể xuất cảnh đi làm trong thời gian ngắn. Sau đó, họ được yêu cầu nộp tiền nhiều đợt, bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, tổng số tiền mỗi người lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dù thu tiền, Công ty Phương Đông không tổ chức thi lấy bằng, không dạy nghề, chỉ mở lớp dạy tiếng Anh. Đến tháng 1-2021, Thạnh đột ngột bỏ trụ sở, cắt liên lạc.

Theo điều tra, sau khi rời TP HCM, Thạnh di chuyển ra TP Đà Nẵng, bắt đầu một màn kịch mới.

"Luật sư di trú" trá hình

Tháng 11-2023, Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thạnh vì hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong một vụ án khác. Lần này liên quan đến Văn phòng Luật sư di trú SGM (không có đăng ký kinh doanh) do chính Thạnh điều hành, đặt tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai trong thời gian bỏ trốn (từ cuối năm 2021), đã tự mở văn phòng "luật sư di trú" để tiếp tục chiêu dụ người dân có nhu cầu xuất cảnh, chủ yếu là sang Mỹ, Úc và Canada.

Sử dụng danh xưng "luật sư" nhưng không có bằng cấp, giấy phép hành nghề hay chứng nhận liên kết, Thạnh tiếp tục giăng bẫy những giấc mơ đổi đời, khiến thêm nhiều nạn nhân sa lưới.

TAND TP HCM xác định Thạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 4,9 tỉ đồng tại TP HCM. Tại tòa, bị cáo cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Thạnh 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".