Dùng đũa mốc có gây ung thư gan?

Rất nhiều người cho rằng việc sử dụng đũa mốc có thể gây độc cho gan, thậm chí ung thư gan. Theo PGS.TS.BS Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam, khoa học chứng minh các loại ngũ cốc bị nấm mốc, đặc biệt là lạc, đỗ, ngô thường chứa độc tố aflatoxin. Aflatoxin là chất gây độc cho gan, tiếp xúc lâu dài với aflatoxin nồng độ cao là nguyên nhân chính gây ung thư gan.

Tuy nhiên, chưa nghiên cứu nào chứng minh dùng đũa nấm mốc chứa độc tố aflatoxin. Việc sử dụng đũa mốc không sạch dễ mắc bệnh cấp tính gây ra ngộ độc, tác động tới gan. Do vậy, khi sử dụng đũa có dấu hiệu mốc thì nên bỏ. Để tránh đũa bị mốc người dân nên phơi khô đũa sau đó mới cất.

Ung thư gan tại Việt Nam là căn bệnh đứng ở vị trí số 1 về tỷ lệ mắc và tử vong. Nguyên nhân tỷ lệ ung thư gan tại Việt Nam cao là do nằm trong vùng dịch tễ có tỷ lệ viêm gan B, viêm gan C và xơ gan do nhiễm virus viêm gan B, C cao. Bên cạnh đó, nam giới lạm dụng rượu dẫn tới xơ gan do rượu cũng phổ biến.

Trong quá trình khám bệnh, PGS Ngọc gặp không ít trường hợp có triệu chứng chán ăn, vàng da, kết quả gan đã bị xơ, ung thư gan mới biết bị nhiễm viêm gan virus.

"Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi luôn khuyên mọi người cần tiêm phòng vaccine viêm gan B để ngừa ung thư gan. Virus viêm gan B diễn biến thường rất âm thầm, bệnh nhân có thể tiến tới xơ gan và ung thư gan” , PGS Ngọc nói.

Ung thư gan ở giai đoạn sớm gần như không có triệu chứng. Do vậy, các bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thường là tình cờ siêu âm, hoặc xét nghiệm chất chỉ định khối u trong máu thấy bất thường.

Ung thư gan có triệu chứng rõ ràng thường đã ở giai đoạn không còn sớm. Triệu chứng điển hình gặp ở đa số là đau tức hạ sườn phải, mệt mỏi, chán ăn. Ở giai đoạn muộn hơn người bệnh sẽ đau tăng ở vùng hạ sườn phải và có tình trạng gan to, vàng da, vàng mắt, bụng chướng do có dịch ổ bụng.

Nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan thường gặp ở người xơ gan do nhiễm viêm gan virus B, viêm gan virus C, hoặc bệnh nhân xơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ, nhiễm độc aflatoxin, viêm gan B, viêm gan C.

Với bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao mắc ung thư gan cần tầm soát định kỳ bằng siêu âm ổ bụng và xét nghiệm chất chỉ điểm khối u trong máu là AFP.

Để bảo vệ lá gan chuyên gia khuyến cáo cần hạn chế rượu bia, chế độ dinh dưỡng lành mạnh (ăn đa dạng, đủ chất) và tăng cường vận động thể thao.