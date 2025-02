Dùng giấy phép lái xe trong trường hợp này bị phạt đến 20 triệu đồng theo Nghị định 168

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về mức phạt khi sử dụng giấy phép lái xe bị trừ hết điểm như sau:

Đối với xe máy

Theo điểm a khoản 5 và điểm b khoản 7 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với lỗi sử dụng giấy phép lái xe bị trừ hết điểm như sau:

Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi – lanh đến 125cm3 hoặc có công suất cơ điện đến 11kW và các loại xe tương tự xe mô tô sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm.

Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW, xe mô tô ba bánh sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm.

Ảnh minh họa

Đối với xe máy chuyên dùng

Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng không có bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển xe máy chuyên dùng, không có giấy phép lái xe (hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực) hoặc không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Đối với xe ô tô

Ngoài ra, khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 18-20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm.

Mức phạt này tương đương với hành vi không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Các bước kiểm tra điểm giấy phép lái xe bị trừ trên VNeID: * Bước 1: Đăng nhập vào Ví giấy tờ, chọn vào mục Giấy phép lái xe và xác thực bằng passcode hoặc vân tay. * Bước 2: Kiểm tra điểm giấy phép lái xe được hiển thị tại hệ thống. Nếu chưa bị trừ điểm giấy phép lái xe thì sẽ được hiển thị 12 điểm. Trường hợp đã bị trừ thì hệ thống sẽ hiển thị số điểm bị trừ, đơn vị xử lý vi phạm trừ điểm, ngày xử lý, quyết định xử lý.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 về điểm của giấy phép lái xe cụ thể, như sau:

- Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm.

Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

- Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

- Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 7 Điều 61 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.