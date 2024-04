“Đứng hình” với giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5: Các chặng hot giá lên gần chục triệu, du lịch nội địa khó hơn cả xuất ngoại?

Di chuyển bằng máy bay luôn là ý tưởng đầu tiên cho các chuyến du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn và phù hợp với túi tiền của nhiều người. Tuy nhiên, vào những dịp lễ dài, khi mọi người đổ về các điểm du lịch, điển hình như vào dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới việc tìm mua vé máy bay trở nên vô cùng khó khăn bởi giá vé không chỉ bị đẩy lên cao chót vót mà cũng khan hiếm vô cùng.

Lao vào cuộc chiến "săn" vé rẻ trước cả tháng nhưng nhiều chặng đã "sold out"

Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nên nhiều người đã rục rịch chuẩn bị tìm địa điểm vui chơi, lên kế hoạch book vé máy bay càng sớm càng tốt để có thể tối ưu chi phí trong dịp lễ, thế nhưng vé máy bay cũng không nằm yên bất động mà cũng “nóng” lên từng ngày. Ngay từ những ngày cuối tháng 3, thông tin vé máy bay dịp lễ sắp tới đang tăng đột biến khiến hội mê du lịch lẫn những doanh nghiệp lữ hành lo sốt vó. Đặc biệt, thông tin các hãng hàng không ồ ạt cắt giảm đường bay, nhất là những đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo… khiến việc đi du lịch nội địa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hội mê du lịch "khóc thét" khi các chặng bay đến nhiều điểm nổi tiếng như Phú Quốc, Đà Lạt, Côn Đảo... đã cháy vé giá rẻ từ sớm. (Ảnh: @hanh.moe)

Chính vì lý do đó nhiều người đã canh me săn vé trước cả tháng để có thể nhận được chiếc vé giá rẻ, thế nhưng đời không như là mơ bởi vé máy bay giá rẻ trong cao điểm 30/4 đã "cháy vé" từ sớm. Theo khảo sát trên website các hãng bay, vé máy bay dịp lễ sắp tới của các hãng trên các hành trình từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Yên…, vé giá rẻ dưới 1 triệu hầu như không còn. Số ít vé được bán thì mức giá tăng khá cao so với thời điểm 2 tuần trước đây.

Các chuyến bay nội địa đang ở ngưỡng cao "chưa từng có", đâu là nơi được săn đón nhiều nhất?

Dù còn một tháng nữa mới tới dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 song giá vé máy bay quốc nội đã được dịp tăng giá theo kiểu "té nước theo mưa". Khi thử đặt vé trước, chúng tôi nhận thấy giá vé cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, chặng Hà Nội - Phú Quốc đắt vô lý một số chuyến bay đã hết vé rẻ, chỉ còn vé khá cao. Cặp vé khứ hồi hạng phổ thông từ 28/4 và trở về 2/5, hành khách bay chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 7 triệu - 9 triệu đồng. Hạng thương gia của Vietnam Airlines còn lên đến 13 triệu đồng. Các mức giá trên gần gấp đôi chuyến bay giờ đẹp trung tuần tháng 3. Tuy vậy, vé chặng này cũng không còn nhiều lựa chọn.

Tại chặng du lịch Hà Nội - Đà Lạt, giá vé máy bay cũng cao kỷ lục với vé khứ hồi của Vietnam Airlines dao động từ 7 triệu - 8,5 triệu đồng hạng phổ thông, Vietjet dao động 6 - 6,5 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Nha Trang giá vé đã lên đến gần 5 triệu đồng - 7,4 triệu đồng cho vé khứ hồi của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways.

Chặng bay Hà Nội - Đà Lạt giá vé cao không tưởng.

Chặng bay Hà Nội - Nha Trang cũng được đẩy lên không kém.

Địa điểm nào cũng đang trong trạng thái "sốt xình xịch" trước dịp lễ chào hè của năm, đặc biệt nhất phải kể đến Phú Quốc dù giá vé đến đảo ngọc đang cao ngất ngưởng thế nhưng nhiều chặng bay đã sold out toàn bộ vé trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Những ngày cận kề dịp lễ vé máy bay đến Phú Quốc của hãng hàng không Bamboo Airways đã hết chỗ.

Có thể thấy mức giá trung bình của các chuyến bay nội địa đang ở ngưỡng cao "chưa từng có", dao động 5 triệu - 13 triệu đồng một cặp vé khứ hồi. Đặc biệt, thói quen bay của du khách trong nước thường đi vào các khung giờ 10 - 13h và 15h - 18h hàng ngày. Do đó, các chuyến bay trong những khung giờ này luôn quá tải, từ đó giá vé máy bay thường đắt nhất. Điều đáng nói, ở thời điểm này khách Việt gần như không còn khả năng để "săn" được vé máy bay giá rẻ (từ 1 đến 3 triệu đồng/cặp vé). Kể cả bay giờ xấu, bay trong tuần hay đặt vé trước vài tháng… giá luôn ở ngưỡng trung bình cao.

Du lịch tự túc "lên ngôi", trào lưu xuất ngoại một ngày được khách Việt ưa chuộng

Trong khi giá vé nội địa đang tăng quá cao, nhiều dự báo cho rằng những điểm du lịch ngắn ngày khách du lịch có thể tự túc di chuyển bằng đường bộ, bằng tàu hỏa hoặc tàu cao tốc là những lựa chọn khá thú vị vì vừa tiết kiệm chi phí lại vừa gia tăng trải nghiệm mới mẻ.

Cũng trong tình hình đó, nhiều hành khách đã chọn đi du lịch nước ngoài trong dịp 30/4 sắp tới vì vé bay rẻ, lại được phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi tại khách sạn "xịn". Đơn cử, du khách chọn tour đi Phú Quốc 4 ngày 3 đêm giá một người 9 triệu đồng, trong khi đi Singapore chỉ 13,5 triệu đồng. Giá đi Singapore - Malaysia (trong đó có một đêm ở tại đảo quốc sư tử), giá chỉ 16,590 triệu đồng, bao gồm cả cặp vé máy bay khứ hồi. Đi ba nước Singapore - Malaysia - Indonesia chỉ có giá 14,9 triệu đồng, bao gồm cả vé máy bay khứ hồi. Hoặc tour đi du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm giá chỉ từ 8,9 triệu đồng - 12,9 triệu đồng, bao gồm cả vé máy bay khứ hồi và tham quan vui chơi tại hàng loạt địa danh nổi tiếng.

Chưa kể hiện nay trào lưu xuất ngoại một ngày cũng được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng, không chỉ có thủ tục đơn giản mà chi phí ăn uống vui chơi lại vừa phải. Dù thời gian không có nhiều nhưng vẫn đủ để tham quan check-in tại một số điểm vui chơi nổi bật, thưởng thức ẩm thực nước bạn cũng là những trải nghiệm hay ho trong dịp lễ.