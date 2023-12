"Đúng lúc, đúng người" của Vitadairy trong tham vọng "vàng" từ sữa non

"Đúng lúc, đúng người, đúng thời điểm"



Giới chuyên gia Marketing đã dành lời khen cho VitaDairy khi lựa chọn đúng thời điểm cuối năm - mùa cưới để thông điệp dễ chạm đến nhóm khách hàng trẻ. Thông điệp tình yêu giúp tạo sóng và đưa hình ảnh nhãn hàng dễ dàng tiếp cận lượng với khách hàng tiềm năng của nhãn hàng, thông qua fan của ngôi sao này với hàng triệu lượt xem (MV đạt hơn 2 triệu views chỉ sau vài ngày ra mắt).

Những năm gần đây, VitaDairy có sự hiện diện nhiều hơn trên các nền tảng giải trí như Tiktok, Facebook, Youtube và các kênh truyền hình lớn và tiếp cận được với người tiêu dùng khá duyên dáng, thân thiện. Nhiều video quảng cáo kết hợp với những KOL, chuyên gia nổi tiếng thu hút được hàng triệu lượt xem với thông điệp gần gũi và chạm được nhu cầu của khách hàng. "Đằng sau sự sáng tạo chính là nỗ lực đọc và hiểu sâu hơn tâm lý và nhu cầu của khách hàng để xây dựng thông điệp gần gũi, cách lựa chọn KOL để người tiêu dùng dễ dàng đón nhận.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà với lượng fan "khủng" hơn 11 triệu lượt

Với thời điểm mạng xã hội bùng nổ như hiện nay với sự xuất hiện của như Tiktok, Facebook, Instagram… xu hướng lựa chọn đại sứ thương hiệu với cách tiếp cận và giữ chân người dùng/người xem như thế nào được ví von như canh bạc tỷ đồng. Với bài toàn tối ưu về chi phí, hiều nhãn ưu ái lựa chọn KOC để giảm bớt chi phí thì VitaDairy đầu tư hẳn MV hoành tráng với dàn diễn viên xịn phối hợp cùng gia đình Hà Hồ, phía sau đó là ekip sản xuất hơn 100 người. Chưa kể, VitaDairy chọn hướng đi hoàn toàn khác biệt, không quảng cáo thông qua TVC mà "show" thương hiệu bằng MV ca nhạc - một xu hướng hiệu quả được nhiều nhãn hàng lớn áp dụng.



Theo những người làm thương hiệu thì đây là sự "chịu chi" có chủ đích nhằm làm tăng thêm giá trị hình ảnh của nhãn hàng sữa non tươi của VitaDairy, sau hàng loạt đầu tư mạnh tay mà VitaDairy đã thực hiện trước đó như: sở hữu trang trại bò sữa hàng chục triệu USD ở đảo Tasmania, Úc để tạo ra nguồn sữa chất lượng, tinh khiết. Giá trị hợp tác của VitaDairy với ca sĩ Hà Hồ còn thể hiện xuyên suốt hành trình làm mẹ của ca sĩ này đến hiện tại để định vị phân khúc mẹ hạng sang tin dùng sữa non tươi VitaDairy Colos Fresh Milk.

Tham vọng "vàng" từ sữa non

Cách đây vài tháng, VitaDairy chi hàng trăm triệu đô cho thương vụ độc quyền Sữa Non và trở thành đối tác số 1 sữa non của tập đoàn sữa non lớn nhất toàn cầu. Lâu nay ông lớn này khá kín tiếng trong các hoạt động kinh doanh của mình, nhưng mỗi lần "lộ diện" lại khiến giới Marketing và làng sữa kinh ngạc bởi độ "chịu chơi, chịu chi" và những cách làm khác biệt không chỉ trong hoạt động Marketing mà còn trong cả cách nghiên cứu và cho ra ơời các sản phẩm mới của mình

Năm 2023 VitaDairy đi tiếp nước cờ độc quyền nguồn nguyên liệu sữa non ColosIgG24h qua thương vụ hàng trăm triệu đô

Theo báo cáo của BMI reasearch thị trường sữa Việt Nam đang ở giai đoạn bùng nổ cả chiều rộng và chiều sâu. Tức không chỉ sản phẩm ngày càng đa dạng mà còn đòi hỏi tiếp cận được nhu cầu nhiều hơn của người tiêu dùng và các chiến dịch marketing cũng như R & D của VitaDairy đang làm tốt điều này. Kantar Worldpanel còn đưa ra nhận định sân chơi tỷ đô này sẽ nóng hơn và được quyết định bởi các công ty có đủ nền tảng kỹ thuật, từ nguyên liệu, vận hành đến đột phá trong sản phẩm, chỉ như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu to lớn của người tiêu dùng.



Đón đầu cơ hội tăng trưởng trong dư địa tỷ đô của ngành, theo tìm hiểu VitaDairy đã đầu tư hệ thống nhà máy hàng chục triệu đô với công suất hàng ngàn tấn sản phẩm mỗi năm và đặc biệt là trang trại bò sữa VitaDairy Australia tại đảo Tasmania, Úc. Điều này còn hứa hẹn nhiều cú Hatktrick sẽ được tạo ra bởi VitaDairy trong thời gian tới.