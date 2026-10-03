Đúng một tuần nữa, thành phố giàu nhất miền Bắc sẽ thông xe kỹ thuật một tuyến đường đi qua loạt khu đô thị “nhà giàu”

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan đang phấn đấu thông xe đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng vào ngày 10/10/2026. (Ảnh chụp tháng 7/2026).

Sau khoảng 3 tháng thi công, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Xuân Đỉnh đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật. Đoạn tuyến dài khoảng 582m, có mặt cắt ngang 50m, với điểm đầu tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), kết nối Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) và Khu đô thị Ngoại giao đoàn.

Đây là đoạn đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thuộc tuyến Vành đai 2,5. Sau khi hoàn thiện, đoạn tuyến này bổ sung một hướng kết nối giữa các khu đô thị lớn ở khu vực Tây Bắc Hà Nội, đồng thời mở thêm hướng di chuyển tới các trục giao thông chính của thành phố.

Tuyến vành đai 2 dài gần 20km.

Không chỉ đoạn qua Xuân Đỉnh, nhiều đoạn khác của Vành đai 2,5 cũng đang được Hà Nội đẩy nhanh tiến độ. Trong đó có đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Tại đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng, dài khoảng 420m, nhiều máy móc và công nhân được huy động thi công . Đoạn tuyến này được khởi công từ nhiều năm trước và đến tháng 5/2026 mới hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai.

Trong khi đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ hiện đạt khoảng 80% khối lượng. Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải đã hoàn thành, các đơn vị đang thi công nền, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật. Dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10/2026.

Theo kế hoạch, các đơn vị liên quan đang phấn đấu thông xe đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng vào ngày 10/10/2026. (Ảnh chụp tháng 7/2026).

Đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng qua phường Khương Đình dài khoảng 1,5km cũng đang được thi công đồng thời 3 mũi. Các nhà thầu ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, điện và các công trình ngầm trước khi triển khai thảm bê tông nhựa.

Đoạn tuyến này được triển khai theo lệnh xây dựng khẩn cấp của UBND TP Hà Nội, khởi công ngày 20/3/2026. Hai đoạn còn lại cũng đang tập trung thi công nền đường và hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng kế hoạch thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Theo quy hoạch, Vành đai 2,5 dài gần 20km, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có mặt cắt ngang rộng khoảng 40-50m. Khi hoàn thiện, tuyến đường sẽ tạo thêm một trục giao thông xuyên qua nhiều khu vực phát triển đô thị của Hà Nội, kết nối các khu đô thị và các tuyến đường lớn.

Dọc hành lang Vành đai 2,5 và các khu vực kết nối trực tiếp với tuyến có nhiều khu đô thị lớn như Nam Thăng Long (Ciputra), Tây Hồ Tây (Starlake), Ngoại giao đoàn, Royal City và Masterise Cao - Xà - Lá. Khi đi vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các khu đô thị này với các trục giao thông lớn.

Trước đó, ngày 9/9, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra thực địa dự án Vành đai 2,5 và yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, tận dụng thời tiết thuận lợi để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng và mưa kéo dài.

Thành phố đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Với các đoạn đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, cảnh quan và vệ sinh môi trường, bảo đảm đồng bộ trước khi đưa vào khai thác.



