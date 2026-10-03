Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật

Chị Phương thường xuyên phải di chuyển qua trục đường này cho biết thời gian dự án chậm triển khai khiến việc đi lại qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Sau khi đường được thông xe kỹ thuật, người dân kỳ vọng các hạng mục còn lại sớm hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại.