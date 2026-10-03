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Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật

| | Bất động sản

TPO - Sau khoảng 3 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây dài 582 m thông xe kỹ thuật, với mặt đường rộng rãi, hạ tầng đồng bộ. Tuyến được được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.

VIDEO: Diện mạo đường Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 1.

Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thuộc Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), được khởi công từ tháng 1/2021, dự kiến hoàn thành sau 320 ngày. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đình trệ kéo dài hơn 5 năm.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 2.

Hiện tuyến đường được thông xe kỹ thuật với chiều dài khoảng 582 m, kết nối từ đường Nguyễn Hoàng Tôn vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 3.

Mặt cắt ngang của tuyến đường rộng 50 m.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 4.

Công nhân tiếp tục hoàn thiện vỉa hè, lát đá tại dải phân cách và lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sạch.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 5.

Tại nút giao, công nhân đang khẩn trương lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Các hạng mục gồm cột đèn, cụm đèn tín hiệu, dây dẫn và hệ thống điều khiển đang được hoàn thiện.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 6.

Hiện các hạng mục vỉa hè và lát đá dải phân cách trên toàn tuyến đạt khoảng 60%.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 7.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 8.

Hai bên tuyến được trồng mới cây xanh và bố trí các hạng mục cảnh quan. Đơn vị thi công cho biết các hạng mục dự kiến hoàn tất trong khoảng một tuần tới.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 9.

Chị Phương thường xuyên phải di chuyển qua trục đường này cho biết thời gian dự án chậm triển khai khiến việc đi lại qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Sau khi đường được thông xe kỹ thuật, người dân kỳ vọng các hạng mục còn lại sớm hoàn thiện, tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 10.

Khi được đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối Tây Hồ Tây với Cầu Giấy và các khu vực lân cận, đồng thời giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị.

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật- Ảnh 11.

Vị trí dự án trên bản đồ Google maps.

Theo Trọng Tài

Tiền phong

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