Đầu tư 3.250 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng lên 4 làn xe

Km0 tại Cao Bằng - điểm đầu của đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng với tổng chiều dài tuyến khoảng 38,8 km, quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h. Trong đó, khoảng 25,7 km sẽ được cải tạo, nâng cấp và 13,1 km xây dựng mới.

Tổng mức đầu tư dự án 3.250 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 3.100 tỉ đồng.



Theo quyết định, điểm đầu dự án tại Km0, trước cổng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 3 cũ, nay là đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Bạch Đằng. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm. Trong năm 2026, các đơn vị sẽ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư; dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029.

"Hiện tại mặt đường Hồ Chí Minh là mặt đường cũ, diện tích nhỏ nên việc mở rộng nâng cấp tuyến đường trên là hết sức cấp thiết", đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết.



Tuyến đường Hồ Chí Minh là công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 3.167 km, kéo dài từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau).

Tại Cao Bằng, Km0 của đường Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là địa danh gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Những năm qua, Pác Bó trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, tuyến đường kết nối đến khu di tích hạn chế về quy mô mặt đường và tốc độ lưu thông.



Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư dự án nhằm tăng cường kết nối giao thông của tỉnh Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia, các tỉnh trong khu vực, các cửa khẩu biên giới và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Đồng thời, hướng tới đáp ứng nhu cầu vận tải, nâng cao an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và du lịch, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.