Dừng nhiệt điện than 2,2 tỷ USD, Nghệ An đốc thúc triển khai dự án LNG Quỳnh Lập

Địa điểm Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập (nay là dự án LNG Quỳnh Lập) trong tổng thể quy hoạch Khu công nghiệp Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Ảnh: Báo Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 6816/UBND-CN về việc triển khai thực hiện thông báo số 252/TB-BCT ngày 11/8/2023 về kết luận của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp về triển khai giải pháp thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nhiệt điện sử dụng LNG.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh có ý kiến như sau: Dự án LNG Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai là một trong các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/20123 nhằm phát triển nguồn điện chạy nền, đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, việc chậm tiến độ dự án sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng không chỉ đối với an ninh cung cấp điện quốc gia mà còn cả an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. UBND tỉnh đã có Công văn số 5724/UBND-CN ngày 13/7/2023, trong đó giao các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

Để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả thông báo số 252/TB-BCT của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao để hoàn thành các nội dung công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng các quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu giám đốc/thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ vào ngày 22 hàng tháng tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, kiến nghị, đề xuất có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 500/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII).

Theo quy hoạch, sẽ không triển khai 13.220 MW nhiệt điện than gồm: Quảng Ninh III, Cẩm Phả III, Hải Phòng III, Quỳnh Lập I, II, Vũng Áng III, Quảng Trạch II, Long Phú II, III, Tân Phước I, II. Chuyển Dự án Quảng Trạch II sang sử dụng LNG trước năm 2030.

Thay vào đó, tại Danh mục và tiến độ các dự án nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành Điện sẽ xem xét trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch các vị trí tiềm năng tại khu vực Quỳnh Lập - Nghệ An, Nghi Sơn - Thanh Hóa để xây dựng Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập/Nghi Sơn trong giai đoạn 2021 - 2030 với công suất 1.500MW.

Trung tâm Điện lực Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai có diện tích khoảng 283 ha, thuộc quy hoạch Khu Công nghiệp Đông Hồi, Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. Tổng công suất dự án là 2.400MW gồm 4 tổ máy, chia thành 2 giai đoạn: Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập I và Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập II (quy mô 2x600MW/nhà máy) được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1359/QĐ-BCT ngày 20/3/2009.

Cả 2 nhà máy đều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc Quy hoạch điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 tính đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII). Giai đoạn 1 được giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn đăng ký khoảng 2,2 tỷ USD, theo kế hoạch ban đầu, nhà máy đi vào vận hành năm 2020. Ngày 1/10/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và UBND tỉnh tổ chức Lễ Động thổ Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án không được triển khai.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương dừng thực hiện Trung tâm Nhiệt điện Quỳnh Lập (bao gồm Nhiệt điện Quỳnh Lập I và Nhiệt điện Quỳnh Lập II) và đưa ra khỏi Quy hoạch điện VIII. Tỉnh đã có Văn bản số 975/UBND-CN ngày 8/12/2021 đề nghị Chính phủ cho phép chuyển 2 Dự án Nhiệt điện than Quỳnh Lập I, II thành Dự án điện khí LNG.