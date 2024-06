Dùng quạt cầm tay mùa hè, cẩn thận kẻo pin nổ gây hỏng mặt

Những ngày thời tiết nóng nực, chỉ cần ra khỏi phòng điều hòa là đổ mồ hôi, nhiều người có thói quen mang theo quạt điện cầm tay di động để làm mát cơ thể. Không mấy ai biết rằng, loại quạt này ẩn chứa cơ. Nếu chịu tác động mạnh, pin bên trong có thể phát nổ, gây ra thương tích khó lường cho cơ thể.

Cách đây ít ngày, cơ quan phòng cháy chữa cháy của thành phố Amagasaki, Nhật Bản đăng lên kênh YouTube chính thức một đoạn video cảnh báo, trong đó có cảnh một người mô hình đeo quạt điện cầm tay ở cổ, đột nhiên quạt phát nổ với tiếng vang lớn khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ, hoang mang, không hiểu tại sao quạt điện cầm tay có thể nổ.

Sự cố nổ pin, mạch điện ở quạt điện cầm tay có thể gây bỏng, thương tích nặng ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể.

Cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố Amagasaki giải thích, họ đăng đoạn video này do số vụ hỏa hoạn từ thiết bị điện trên toàn quốc đang gia tăng. Các vụ cháy do pin và sạc từng xảy ra nhiều lần. Quạt điện cầm tay trong điều kiện sử dụng bình thường khá an toàn, nhưng nếu vô tình rơi xuống đất hoặc bị va đập mạnh sẽ rất nguy hiểm. Cơ quan này cũng khuyến cáo mọi người không nên sạc pin quá lâu.

Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia Nhật Bản (NITE) cũng cảnh báo rằng mặc dù quạt điện cầm tay rất tiện lợi, trong các năm từ 2019 đến 2021 đã có 47 vụ tai nạn do thiết bị này được báo cáo, trong đó nhiều vụ nạn nhân đeo quạt ở cổ, dẫn đến bị thương ở mặt, cổ và ngực, vai.

Để sử dụng quạt điện cầm tay an toàn, tiêu chí lựa chọn sản phẩm quan trọng nhất là lựa chọn nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà bán lẻ đáng tin cậy. Đặc biệt trong trường hợp mua hàng trực tuyến, đôi khi khách hàng khó liên hệ với nhà sản xuất, thông tin liên hệ bị mất hoặc chỉ có thông tin liên hệ ở nước ngoài.

Nếu quạt điện cầm tay bị rơi trong quá trình sử dụng hoặc va đập mạnh, pin lithium bên trong có thể bị biến dạng và dẫn đến hiện tượng đoản mạch; việc tiếp tục sử dụng sản phẩm có thể gây cháy, nghiêm trọng hơn là dẫn đến phát nổ. Vì vậy, nếu cảm thấy có biểu hiện bất thường, nên ngừng sử dụng và liên hệ với nhà sản xuất. Nếu xảy ra tình huống xấu hơn như phát nổ, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, hãy gọi cứu hỏa ngay để được hỗ trợ.