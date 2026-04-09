Đừng trách trẻ KHÓ DẠY, có thể cha mẹ đang vô tình làm tổn thương con bằng 10 hành vi này

Nhiều phụ huynh cho rằng con cái ngày nay khó dạy hơn trước, nhưng các chuyên gia tâm lý lại chỉ ra một góc nhìn khác: trẻ em đã thay đổi, trong khi cách nuôi dạy của người lớn vẫn dậm chân tại chỗ. Khi những phương pháp cũ không còn phù hợp, các hành vi từng được xem là "vì con" có thể trở thành nguyên nhân khiến trẻ tổn thương.

Dưới đây là những hành vi phổ biến đã được các nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo, nhưng vẫn xuất hiện trong nhiều gia đình.

1. Quát mắng, đánh đập trẻ

Nhiều người vẫn tin rằng "thương cho roi cho vọt", cho rằng đánh mắng sẽ giúp trẻ nhanh chóng sửa sai. Tuy nhiên, một nghiên cứu theo dõi kéo dài 6 năm cho thấy trẻ bị đánh càng nhiều thì càng có nhiều vấn đề hành vi. Những đứa trẻ thường xuyên bị phạt thể xác cũng dễ thiếu tự tin, cảm giác an toàn thấp, đồng thời xuất hiện lo âu và cảm xúc tiêu cực.

Không chỉ dừng ở tâm lý, việc cha mẹ thường xuyên quát mắng còn làm tăng hormone căng thẳng ở trẻ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng điều này về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, đặc biệt là khả năng tư duy và kiểm soát cảm xúc.

Quan trọng hơn, hình phạt bằng bạo lực không giúp trẻ hiểu mình sai ở đâu, mà chỉ khiến trẻ nghĩ rằng "bị phạt là xong". Điều cần thiết không phải là trừng phạt, mà là giúp trẻ nhận ra vấn đề và học cách sửa sai.

Ảnh minh họa

2. Cằn nhằn, nhắc đi nhắc lại

Những câu nói như "mẹ nói bao nhiêu lần rồi" xuất hiện lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến học tập. Tuy nhiên, khi một thông điệp bị lặp lại quá nhiều lần, trẻ sẽ dần hình thành thói quen "nghe mà không tiếp nhận", dẫn đến việc lời nhắc nhở của cha mẹ ngày càng mất hiệu quả.

Thay vì nói nhiều lần, việc giao tiếp trực tiếp, rõ ràng và nhất quán sẽ giúp trẻ hiểu và thực hiện tốt hơn. Về lâu dài, điều quan trọng là giúp trẻ hình thành thói quen tự giác, bởi khi có nề nếp, những lời nhắc nhở sẽ không còn cần thiết.

3. Dán nhãn và so sánh

Trong tâm lý học có một khái niệm nổi tiếng gọi là "hiệu ứng dán nhãn", tức là khi một người bị gán cho một đặc điểm nào đó, họ có xu hướng hành xử đúng theo đặc điểm đó. Điều này đặc biệt đúng với trẻ em.

Việc cha mẹ thường xuyên nói "con thật vụng về", "con quá chậm" hoặc so sánh với "con nhà người ta" không khiến trẻ tốt hơn, mà dễ khiến trẻ tin rằng mình thực sự kém cỏi. Lâu dần, những lời nói này trở thành "lời tiên tri tự hoàn thành".

Các chuyên gia khuyến nghị nên thay thế bằng những nhận xét tích cực, bởi trẻ có xu hướng phát triển theo những kỳ vọng tích cực từ cha mẹ.

4. Dọa nạt, đe dọa

Chuyên gia nuôi dạy con người Mỹ Alfie Kohn từng nhận định rằng việc đe dọa không mang lại hiệu quả giáo dục thực sự mà chỉ khiến trẻ tạm thời phục tùng. Nghiêm trọng hơn, ông cho rằng đây là một dạng "bạo lực lạnh", gây tổn thương tâm lý sâu sắc hơn cả đòn roi.

Trẻ nhỏ thường tin tuyệt đối vào lời cha mẹ, nên những câu như "Mẹ sẽ mặc kệ con/ Bố không cần con nữa" có thể khiến trẻ cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Khi cảm giác an toàn bị phá vỡ, trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển cảm xúc và các mối quan hệ xã hội sau này.

5. Ép con phải "ngoan" và luôn nghe lời

Quan điểm "trẻ ngoan là trẻ biết nghe lời" từ lâu đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nhà tâm lý học Võ Chí Hồng (Trung Quốc) từng cho rằng "nghe lời" có thể là một cái bẫy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sự "ngoan" và "nghe lời" này đôi khi đến từ việc trẻ phải kìm nén cảm xúc và từ bỏ mong muốn cá nhân. Khi lớn lên, những đứa trẻ quá quen với việc nghe lời có thể thiếu khả năng đưa ra quyết định và không hiểu rõ bản thân mình muốn gì.

Trẻ cần được bày tỏ ý kiến, được thử và sai trong giới hạn an toàn. Việc không hoàn toàn nghe lời không phải là dấu hiệu xấu, mà có thể là bước đầu của sự hình thành tư duy độc lập.

6. Chỉ trích theo suy đoán

Khi thấy con làm sai, nhiều cha mẹ lập tức trách mắng mà không tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, cũng giống như người lớn, hành vi của trẻ luôn có lý do phía sau. Việc vội vàng kết luận có thể dẫn đến những hiểu lầm và làm tổn thương trẻ.

Nếu cha mẹ dành thời gian lắng nghe, họ có thể nhận ra rằng đằng sau một hành vi "không ngoan" là những cảm xúc hoặc nhu cầu chưa được đáp ứng. Sự thấu hiểu này chính là chìa khóa để giáo dục hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa

7. Tạo áp lực bằng "tình cảm"

Trong cuốn Emotional Blackmail (Tống tiền cảm xúc), nhà tâm lý học Susan Forward (Mỹ) chỉ ra rằng việc sử dụng tình cảm để gây áp lực có thể khiến người nhận cảm thấy tội lỗi và bị kiểm soát.

Những câu nói như "Bố mẹ hy sinh tất cả vì con" hay "Con phải cố gắng để không phụ lòng bố mẹ" dễ khiến trẻ cảm thấy mình đang mang một gánh nặng lớn. Tình cảm gia đình khi đó không còn là sự yêu thương vô điều kiện, mà trở thành một dạng "kỳ vọng có điều kiện".

Điều này khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái áp lực, tội lỗi nếu không đạt được kỳ vọng, thậm chí có thể hình thành sự chống đối khi trưởng thành. Tình yêu của cha mẹ nên là điểm tựa, không phải là áp lực.

8. Không giữ lời hứa

Theo "Báo cáo khảo sát tình hình giáo dục gia đình", hành vi "hứa nhưng không làm" đứng đầu trong danh sách những điều khiến trẻ khó chịu nhất ở cha mẹ.

Khi cha mẹ không giữ lời, trẻ sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng và dần mất niềm tin vào những gì người lớn nói. Lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình mà còn khiến trẻ học theo thói quen thất hứa. Sự nhất quán trong lời nói và hành động của cha mẹ là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin.

9. Mâu thuẫn trước mặt con

Khi cha mẹ tranh cãi hoặc phủ nhận lẫn nhau trước mặt con, trẻ dễ rơi vào trạng thái hoang mang và bất an. Trẻ không biết nên nghe theo ai, hoặc sẽ chọn bên có lợi cho mình, từ đó hình thành hành vi thiếu nhất quán.

Nghiêm trọng hơn, nhiều trẻ còn cho rằng mình là nguyên nhân của những mâu thuẫn đó, dẫn đến cảm giác tội lỗi và lo sợ. Một môi trường gia đình ổn định và thống nhất sẽ giúp trẻ phát triển lành mạnh hơn.

10. Thờ ơ với cảm xúc của con

Một khảo sát tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho thấy 30,4% sinh viên cảm thấy việc học không có ý nghĩa và 40,4% cho rằng cuộc sống thiếu mục tiêu rõ ràng. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự thiếu kết nối cảm xúc từ gia đình trong quá trình trưởng thành.

Việc cha mẹ thường xuyên bận rộn, trả lời qua loa hoặc không thực sự lắng nghe khiến trẻ cảm thấy mình không quan trọng. Sự thiếu kết nối về mặt cảm xúc này có thể khiến trẻ dần thu mình lại, không còn muốn chia sẻ.

Về lâu dài, trẻ có thể mất phương hướng và khó tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Điều trẻ cần không chỉ là sự chăm sóc vật chất, mà còn là sự hiện diện và quan tâm thực sự từ cha mẹ.

Nuôi dạy con không phải là tránh mọi sai lầm mà là nhận ra và điều chỉnh kịp thời những điều chưa đúng. Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn và thấu hiểu, tình yêu của cha mẹ mới thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, thay vì vô tình trở thành áp lực đối với con.