Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an thông báo tới những thuê bao nhận được cuộc gọi có nội dung sau

Đinh Anh | 08-04-2026 - 19:06 PM | Sống

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn tiếp tục tái diễn với phương thức ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận nhiều phản ánh của cơ quan, doanh nghiệp và người dân về việc xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn tiếp tục tái diễn với phương thức ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân.

Trước tình hình trên, Công an xã Trà Giang đã chỉ ra phương thức lừa đảo của nhóm đối tượng này như sau:

Các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để liên hệ với người dân, cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung trao đổi thường xoay quanh các vấn đề như:

- Yêu cầu mua tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy;

- Thông báo, ép buộc tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Hướng dẫn làm thủ tục hành chính, cập nhật hồ sơ phòng cháy, chữa cháy trên cổng dịch vụ công;

- Gửi các đường link, file đính kèm yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ mang tính chất “công vụ”, gây áp lực, đe dọa xử phạt nếu không chấp hành. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân:

- Chuyển tiền đặt cọc trước hoặc thanh toán khi nhận hàng với giá cao bất thường;

- Cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP;

- Truy cập vào các đường link chứa mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, thực hiện giao dịch chiếm đoạt tài sản.

- Sau khi đạt được mục đích, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc, khiến nạn nhân không thể liên hệ lại.

Để phòng tránh các hành vi lừa đảo nêu trên, Công an xã Trà Giang đề nghị nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Không tin, không làm theo các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu mua tài liệu, tham gia tập huấn, cập nhật hồ sơ hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

- Không có cơ quan Nhà nước nào làm việc, điều tra hoặc yêu cầu đóng tiền qua điện thoại.

- Không truy cập, đăng nhập vào các đường link, website, ứng dụng hoặc mở tệp đính kèm từ nguồn không rõ ràng.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai không quen biết.

- Khi có nghi vấn, cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất; tuyệt đối không gọi lại các số điện thoại lạ.

- Trường hợp đã bị lừa đảo, cần khẩn trương trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định.

- Chủ động tìm hiểu các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên các kênh thông tin chính thống để nâng cao nhận thức, tránh bị lợi dụng.

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau - Ảnh 1.

Ảnh: Công an xã Trà Giang

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trước các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng trên không gian mạng; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng biết để phòng tránh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Cổng thông tin điện tử xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên

Đinh Anh

