Xu hướng tập luyện kỳ lạ gây tranh cãi trong giới trẻ Trung Quốc: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tổn thương cột sống

Bài tập này yêu cầu người tham gia treo toàn bộ cơ thể bằng phần đầu/ cổ trên cây hoặc giá đỡ với hy vọng giúp giảm đau do thoái hóa đốt sống cổ.

Theo “Sách trắng về sức khỏe cột sống cổ Trung Quốc 2024”, hiện có hơn 200 triệu người Trung Quốc mắc các vấn đề về cột sống cổ, trong đó hơn 40% bệnh nhân dưới 30 tuổi. Đây được cho là một trong những lý do khiến trào lưu này nhanh chóng lan rộng.

Ban đầu, hình thức tập luyện này chỉ phổ biến ở người lớn tuổi. Tại nhiều công viên, không khó để bắt gặp cảnh các cụ già dùng dây treo đầu lên cây, chân nhấc khỏi mặt đất và đung đưa như con lắc. Nhiều người tin rằng cách này tương tự liệu pháp kéo giãn cổ trong y học, giúp giảm đau và cải thiện tình trạng bệnh. Một người đàn ông 57 tuổi ở tỉnh Thẩm Dương còn cho biết ông đã tự chế thiết bị kéo giãn và cảm thấy giảm đáng kể các cơn đau cổ, vai.

Ban đầu đây là một hình thức tập luyện phổ biến ở người lớn tuổi tại Trung Quốc (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, trào lưu này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tháng 5/2024, một người đàn ông 57 tuổi ở Trùng Khánh đã tử vong do ngạt khi thử bài tập này. Các chuyên gia cảnh báo, bài tập đang lan truyền trên mạng không hề giống với liệu pháp y khoa chuyên nghiệp.

Trong bệnh viện, việc kéo giãn cột sống cổ được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ, với góc độ, lực kéo và thời gian được kiểm soát chính xác. Lực kéo thường chỉ ở mức 10–15% trọng lượng cơ thể và bệnh nhân luôn được giữ trạng thái ổn định.

Ngược lại, trào lưu tập luyện tự phát này khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên vùng cổ. Thậm chí một số người tập còn thực hiện cả các động tác đung đưa hoặc xoay người, dễ gây trật khớp đốt sống cổ, thậm chí gãy xương.

Các vấn đề về xương khớp ngày càng trẻ hoá khiến trào lưu này bắt đầu phổ biến trong giới trẻ. (Ảnh: Weibo)

Thẩm Á, chuyên gia trị liệu cao cấp thuộc Khoa Phục hồi chức năng (Air Force Hospital of the Eastern Theatre Command, Trung Quốc) cho biết: “Việc treo cơ thể trong trạng thái không kiểm soát có thể kích thích mạnh lên mạch máu và dây thần kinh. Nhẹ thì gây chóng mặt, buồn nôn; nặng có thể dẫn đến tổn thương tủy sống, thậm chí liệt nặng.”

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự lo ngại trước trào lưu này. Một bình luận bày tỏ ý kiến: “Thật sự rất đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng thấy rùng mình.”

Người khác bình luận: “Chỉ nghe thôi đã thấy nguy hiểm. Đánh đổi sức khỏe lâu dài để lấy cảm giác dễ chịu tạm thời là không đáng.”

Giữa vô số trào lưu lan truyền mỗi ngày, ranh giới giữa “mẹo hay” và “rủi ro” đôi khi rất mong manh. Và với sức khỏe, đặc biệt là cột sống, chỉ một lựa chọn sai cũng có thể để lại những hậu quả không dễ khắc phục.

(Theo SCMP)