Được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á, chuyên gia chỉ ra những lĩnh vực 'hot' tại Việt Nam đang 'lọt mắt xanh' các nhà đầu tư quốc tế?

Thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng dưới tác động của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh quốc gia ngày càng được quyết định bởi khả năng làm chủ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực phát triển chuỗi giá trị các ngành công nghệ chiến lược. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng mới, mà đang trở thành yếu tố cốt lõi định hình vị thế của mỗi quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại họp báo, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC cho biết, tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong định hướng đó, Việt Nam đang ưu tiên phát triển các ngành công nghệ có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn và tác động lan tỏa mạnh mẽ tới nền kinh tế như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục các ngành công nghệ chiến lược.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân (VPCA) và Quỹ DO Ventures tổ chức Buổi công bố thông tin chính thức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026).

Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIPC Summit), trước là Diễn đàn Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Viet Nam Venture Summit), được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay thuộc Bộ Tài chính) chủ trì tổ chức từ năm 2019 nhằm thiết lập một nền tảng đối thoại chính sách và kết nối đầu tư giữa các quỹ trong nước, quốc tế và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của các kỳ tổ chức trước đây, VIPC Summit2026 khẳng định vai trò là diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế, tập đoàn công nghệ toàn cầu, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tài chính.

Phát biểu tại Họp báo, ông Max F. Scheichenos, Giám đốc điều hành (CEO) của NGF Partner, nguyên đối tác tại Mekong Capital nhấn mạnh: "Việt Nam vừa triển khai một trong những chương trình cải cách thể chế và chính sách sâu rộng nhất trong lịch sử phát triển kinh tế của mình. Các chuyên gia kinh tế và truyền thông quốc tế đã gọi giai đoạn này là 'Đổi Mới 2.0'".

Các cải cách nổi bật bao gồm việc ban hành Luật Chứng khoán 2024, bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường và phát triển các cơ chế huy động vốn mới cho doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, việc FTSE Russell dự kiến nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn vào thị trường Việt Nam.

"Cửa sổ chính sách đã mở ra. VIPC 2026 sẽ là nơi chuyển hóa động lực cải cách đó thành dòng vốn thực sự chảy vào các ngành kinh tế chiến lược của Việt Nam", ông Max nhấn mạnh.

Một trong những nội dung trọng tâm của VIPC Summit 2026 là lễ công bố chính thức Báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 cùng Chỉ số Thị trường Vốn Tư nhân Việt Nam.

Theo các kết quả ban đầu, Báo cáo ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường vốn tư nhân Việt Nam trong năm 2025, với hoạt động đầu tư tư nhân (Private Equity – PE) đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay và đầu tư mạo hiểm (Venture Capital – VC) ghi nhận đà tăng trưởng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh toàn cầu. Đồng thời, các nhà đầu tư quốc tế, từ Mỹ, châu Âu đến Nhật Bản đang có xu hướng trở lại mạnh mẽ.

Trong đó, đầu tư mạo hiểm đang tập trung vào ba xu hướng nổi bật gồm trí tuệ nhân tạo (AI), các startup do người Việt sáng lập có định hướng toàn cầu và công nghệ khí hậu (climate tech).

Báo cáo cũng cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm có hiệu quả tăng trưởng hàng đầu ASEAN, với thanh khoản cải thiện mạnh mẽ và khả năng hấp thụ dòng vốn ngoại ngày càng tốt hơn. Cùng với việc nâng hạng thị trường, sự phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) và làn sóng IPO mới từ khu vực tư nhân, Việt Nam đang được cộng đồng đầu tư quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á cho dòng vốn đổi mới sáng tạo và công nghệ.

"Việt Nam không còn ở giai đoạn tìm kiếm sự công nhận như một điểm đến đầu tư tiềm năng. Những dữ liệu thị trường đã cho thấy điều đó đã trở thành hiện thực", ông Max nhấn mạnh.

Các phát hiện từ Báo cáo cũng khẳng định xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư vào các ngành chiến lược như bán dẫn, AI, hạ tầng số, y tế, công nghệ tiêu dùng và tăng trưởng xanh; đồng thời phản ánh sự trưởng thành ngày càng rõ nét của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp cùng Vietnam Private Capital Agency và các đối tác tổ chức chuỗi hoạt động kết nối và triển lãm dành cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Nổi bật trong đó là khu triển lãm các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng đang được NIC hỗ trợ ươm tạo và phát triển, giới thiệu các giải pháp công nghệ, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực chiến lược. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối chuyên sâu như kết nối giữa địa phương và quỹ đầu tư, kết nối startup với nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ với đối tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư và mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Các hoạt động này được triển khai với sự đồng hành của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực quốc tế cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam.