Được em vợ rủ sang Singapore làm việc, người đàn ông tỉnh dậy đã ở cửa khẩu Mộc Bài rồi bị đưa vào "ổ lừa đảo" tại Campuchia

Một lời mời làm việc ở nước ngoài tưởng chừng mở ra cơ hội đổi đời lại trở thành khởi đầu của chuỗi ngày bị cuốn vào "đại bản doanh" lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, trú Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, trú Cà Mau) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi xác định cả hai tham gia một đường dây lừa đảo có quy mô lớn đặt trụ sở tại Campuchia.

Các đối tượng tại toà xét xử (Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trung được một người quen giới thiệu sang Campuchia làm việc.

Khi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Trung bị đưa vượt biên qua đường tiểu ngạch rồi đến một tòa nhà 6 tầng, nơi được sử dụng làm "trụ sở" của một công ty chuyên tổ chức các hoạt động lừa đảo do Phạm Anh Hùng (đã rời khỏi địa phương) quản lý.

Trong khi đó, Nguyễn Sơn Lam lại rơi vào hoàn cảnh khác. Theo lời khai, Lam được em vợ giới thiệu sang Singapore làm việc tại một công ty sản xuất đồ chơi. Tuy nhiên, sau khi lên ô tô để di chuyển, Lam ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài và ngay sau đó bị đưa vượt biên sang Campuchia.

Điểm đến của Lam cũng chính là tòa nhà nơi Trung đang làm việc. Tại đây, cả hai được phân công vào các bộ phận khác nhau trong mô hình hoạt động của đường dây lừa đảo.

Lam thuộc nhóm D1 - bộ phận dành cho nhân viên mới, còn Trung làm ở nhóm D2 - nơi trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo đối với nạn nhân. Phía trên là nhóm D3 giữ vai trò quản lý và điều hành.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này vận hành theo quy trình chặt chẽ. Nhân viên thuộc nhóm D1 được cấp điện thoại, sim cùng danh sách thông tin của người dân tại Việt Nam để gọi điện giả danh nhân viên nhà mạng hoặc các tổ chức từ thiện.

Khi nạn nhân khẳng định mình không nợ cước hoặc không liên quan đến các giao dịch bị đề cập, cuộc gọi sẽ được chuyển sang nhóm D2.

Lúc này, các đối tượng tiếp tục giả danh công an, thông báo nạn nhân liên quan đến một vụ án hoặc hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu kê khai tài khoản ngân hàng, tài sản để "phục vụ điều tra". Bằng nhiều thủ đoạn gây áp lực tâm lý, chúng dụ dỗ người dân chuyển tiền và nhanh chóng chiếm đoạt.

Quá trình làm việc tại đây, Trung không chỉ tham gia các phi vụ lừa đảo theo chỉ đạo mà còn nảy sinh ý định chiếm đoạt riêng số tiền lừa được thay vì nộp về cho tổ chức.

Để thực hiện kế hoạch, Trung bàn bạc với Lam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác làm nơi nhận tiền từ các bị hại. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, cả hai sẽ chia nhau thay vì chuyển về công ty lừa đảo.

Từ ngày 13/6/2024 đến ngày 10/1/2025, Lam đã mượn tài khoản ngân hàng của người quen để nhận tổng cộng 64 giao dịch với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.

Lo sợ việc "ăn chặn" sẽ bị tổ chức phát hiện, Trung đã tìm cách đưa Lam rời khỏi khu lừa đảo. Lam sau đó trốn về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhưng vẫn tiếp tục phối hợp với Trung để nhận tiền từ các nạn nhân.

Đến tháng 1/2025, Trung thông báo ngừng sử dụng tài khoản cũ vì lo bị lộ, sau đó cắt liên lạc với Lam và cũng bỏ trốn về Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, các nạn nhân trong vụ án bị chiếm đoạt số tiền từ 5 triệu đồng đến 540 triệu đồng. Ngoài số tiền hai bị cáo chiếm giữ riêng, Trung còn được tổ chức lừa đảo tại Campuchia trả khoảng 400 triệu đồng tiền công trong thời gian làm việc.

Vụ án tiếp tục cho thấy những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài vẫn là chiếc bẫy khiến nhiều người sập bẫy.

Đáng chú ý, không ít trường hợp ban đầu bị đưa sang Campuchia bằng các chiêu trò tuyển dụng trá hình, nhưng sau đó lại trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và cuối cùng phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.