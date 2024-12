Dược Hà Tây bị xử phạt hành chính do vi phạm về thuế

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Hataphar, MCK: DHT, sàn HNX) vừa công bố thông tin liên quan đến quyết định của Tổng Cục thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.

Cụ thể, Dược Hà Tây đã có các hành vi vi phạm hành chính gồm: khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Công ty bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần vì hành vi khai sai những không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Ảnh minh họa

Với các hành vi nêu trên, Dược Hà Tây bị xử phạt tổng số tiền gần 495,6 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty còn phải khắc phục hậu quả, buộc nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước là hơn 1,98 tỷ đồng, đóng tiền chậm nộp thuế hơn 241,5 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 12/12/2024. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày này đến ngày thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số Dược Hà Tây bị xử phạt hành chính và truy thu hơn 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế tháng 12/2023 với số tiền gần 199,2 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Aska Pharmaceutical Co. Ltd - cổ đông đến từ Nhật Bản, vừa báo cáo đã mua thành công gần 2,16 triệu cổ phiếu DTH của Dược Hà Tây như đã đăng ký. Giao dịch được diễn ra từ ngày 3/12/2024 đến ngày 10/12/2024.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DTH do Aska Pharmaceutical Co. Ltd nắm giữ của Dược Hà Tây đã tăng từ hơn 29,32 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 35,61%) lên gần 31,48 cổ phiếu (tỷ lệ 38,23%).

Ngay sau đó, Aska Pharmaceutical Co. Ltd tiếp tục đăng ký mua thêm 1,41 triệu cổ phiếu cổ phiếu nhằm tăng sở hữu tại Dược Hà Tây. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 20/12/2024 đến ngày 17/1/2025 bằng phương thức Thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu DTH do Aska Pharmaceutical Co. Ltd sẽ được nâng lên gần 32,89 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 39,94%.