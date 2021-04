Dược Hậu Giang (DHG) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%

CTCP Dược Hậu Giang (DHG – sàn HOSE) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020, ngày chốt danh sách cổ đông vào 10/05 tới đây, và ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào 18/05/2021.

Cụ thể, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Như vậy, với 130,75 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến phải chi 523 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020 Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần 3.755,6 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm sâu hơn, giảm 11% nên lợi nhuận gộp tăng 5,8% so với năm 2019 lên mức 1.811,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận 738, tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019.

Năm 2021, DHG đặt mục tiêu doanh thu 3.970 tỷ đồng, tăng 6% thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế 821 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2020.

Mới đây, Công ty cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với doanh thu thuần đạt 1.017,4 tỷ đồng tăng 18,5% cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 229,6 tỷ đồng, tăng 16,8% cùng kỳ 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 204,3 tỷ đồng, tăng 15,4%. Như vậy, 3 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 29,5% mục tiêu doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản DHG ghi nhận hơn 4.702 tỷ đồng, tăng 5,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng là 2.430 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền là 55 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả đến cuối tháng 3/2021 là hơn 930 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 868 tỷ đồng với điểm đáng chú ý là khoản vay ngắn hạn đạt xấp xỉ 439 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm (đầu năm ghi nhận hơn 212 tỷ đồng).

Đến cuối quý 1/2021 DHG ghi nhận gần 770 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ngoài ra công ty còn ghi nhận 1.480 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển 6,8 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường, sau 7 phiên liên tiếp không mấy tích cực, cổ phiếu DHG đã giao dịch khởi sắc khi bước vào phiên giao dịch sáng 22/4, tăng lên mức 99.000 đồng/CP (tăng 2,1%).