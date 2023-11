Đươc HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo, cổ phiếu Novaland tăng kịch trần, dư mua hơn 4 triệu đơn vị

Sáng ngày 2/11, HoSE đã ra quyết định đưa cổ phiếu NVL của CTCP tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) ra khỏi diện cảnh báo. Trước đó, cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo vào diện cảnh báo từ ngày 25/4 do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 quá 15 ngày so với thời hạn theo quy định. Cũng theo HoSE, doanh nghiệp cũng đã khắc phục được tình trạng này.

Ngay lập tức, cổ phiếu NVL đã tăng kịch biên độ 7% đạt 14.000 đồng với dư mua sau khi hết phiên sáng là gần 4,5 triệu đơn vị. Tuy nhiên, thị giá mã này cũng đã giảm giảm 36,3% so với đầu tháng 9 và giảm 80% so với cách đây một năm. Cổ phiếu này vẫn sẽ không được giao dịch ký quỹ (cắt margins) vì báo lỗ trong nửa đầu năm.

Trong một diễn biến khác, cũng trong này 30/10, Novaland đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu hợp nhất gần 1.074 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, lần lượt giảm 67% và 42% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý đầu tiên có lãi trở lại sau 2 quý lỗ nặng của doanh nghiệp bất động sản này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu đạt 2.740 tỷ đồng và lỗ ròng 958 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 841,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 2.025 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2023, tổng nợ vay tài chính của Novaland ở mức 58.216 tỷ đồng, giảm hơn 6.000 tỷ đồng so với đầu năm và giảm gần 3.500 tỷ đồng so với cuối quý 2/2023. Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 40.000 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 9.053 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ Novaland, nhiều dự án của doanh nghiệp này đang liên tục được tháo gỡ. Cụ thể, vào tháng 8/2023, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có công văn cho phép các bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh đối với các căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu I và V dự án Aqua City (Đồng Nai), tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, bán hàng đối với các hạng mục phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Dự án NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đang được UBND Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục pháp lý.

NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) đã hoàn tất điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ các hạng mục cho cả Dự án. Trước đó, Tổ công tác của Thủ tướng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì kết luận giữ nguyên chủ trương đầu tư theo quyết định số 934 đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp tháng 04/2019, đồng thời trong quá trình triển khai nếu Dự án thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cũng đang tiến hành các bước pháp lý tiếp theo để điều chỉnh hình thức từ trả tiền thuê đất hàng năm sang trả một lần tại Dự án.

Các dự án trung tâm TP.HCM cũng đã và đang được quan tâm nhận nhiều tín hiệu tích cực trong việc tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư.