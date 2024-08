Được mệnh danh là hãng xe an toàn nhất thế giới, nhưng tuyên bố "sẽ không có ai chết trong một chiếc Volvo...” là đúng hay sai?

"Sẽ không có ai chết trong một chiếc Volvo vào năm 2020”. Đây từng là mộtt tuyên bố thu hút sự chú ý của giới ô tô trên toàn cầu vào năm 2016 của Volvo. Một số người đánh giá đây là chiêu trò PR của hãng xe đến từ Thụy Điển, nhưng cũng không ít người cho rằng Volvo thực sự tin tưởng vào khả năng đảm bảo an toàn cho hành khách ngồi trên xe của mình. Thậm chí, có một câu chuyện "huyền thoại" trên internet đã được lan truyền rất xa. Đó chính là "chưa có ai tử vong khi ngồi trên mẫu xe Volvo XC90". Sự thật có đúng như vậy?

Mẫu xe an toàn nhất thế giới, chưa có ai chết khi ngồi trên Volvo XC90?

Đây là những lời đồn thổi trên internet và cực kỳ nổi tiếng trên Reddit. Bắt đầu từ một bài báo đã đưa ra dữ liệu thống kê rằng mẫu xe Volvo XC90 chưa từng gặp phải một vụ tai nạn chết người nào tại Anh kể từ khi mẫu xe này lần đầu tiên ra mắt vào năm 2002. Ngay sau đó, câu chuyện này tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn internet. Dần dần, nhiều người cho rằng đây chính là "mẫu xe an toàn nhất thế giới".

Tuy nhiên, chưa có con số thống kê chính xác nào về số vụ tại nạn của mẫu xe Volvo XC90 trên thế giới cũng như số người thiệt mạng vì các vụ tai nạn này.

Câu chuyện chưa có ai chết khi ngồi lên Volvo XC90 vẫn chưa được kiểm chứng chính xác, nhưng đây là một chiếc xe dành được rất nhiều giải thưởng về an toàn

Được biết, mẫu xe này được trang bị lồng an toàn cứng cáp, 7 túi khí, ghế ngồi được trang bị lò xo hấp thụ lực nén và ngăn ngừa chấn thương lưng... Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp nhiều tính năng an toàn trong Intellisafe giúp bảo vệ cho người ngồi trong xe.

Cũng phải nói thêm, Volvo XC90 đã được chấm điểm tuyệt đối 100% về công nghệ hỗ trợ an toàn, 97% trong hạng mục bảo vệ người lớn và đạt số điểm an toàn tổng thể cao nhất trong năm 2015 do Hiệp hội đánh giá xe hơi châu Âu NCAP đánh giá. Chưa hết, mẫu SUV này tiếp tục được Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) lọt top "Xe an toàn nhất thế giới" trong nhiều năm liên tiếp.

Hãng xe biểu tượng của an toàn

Bên cạnh tuyên bố từng thu hút truyền thông một thời: "Sẽ không có ai chết trong một chiếc Volvo vào năm 2020” thì Volvo thực sự đã đầu tư rất nhiều cho việc đảm bảo an toàn cho hành khách của mình. Hãng xe này liên tục nghiên cứu và mang đến những công nghệ mới về an toàn cho sản phẩm của mình. Mới nhất chính là việc Volvo trang bị cho xe tính năng cảnh báo có tai nạn giao thông phía trước cách phương tiện vài trăm mét. Điều này giúp cảnh báo tài xế trực tiếp từ xe và giúp họ có thêm thời gian phản ứng để tránh gặp tình huống xấu. Trước đó, hãng xe này cũng ra mắt và áp dụng nhiều tính năng an toàn vào sản phẩm của mình.

Năm 2021, tất cả các mẫu xe của Volvo đều lọt vào danh sách Top Safety Pick Plus - danh sách các mẫu xe an toàn nhất tại Mỹ, do Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) đánh giá và xếp hạng. Đây là danh sách được rất nhiều người tiêu dùng toàn thế giới tham khảo trước khi xuống tiền mua xe. Có đến 14 mẫu xe Volvo ở thời điểm đó lọt vào danh sách này.

Volvo có một đội ngũ chuyên nghiên cứu về các tai nạn giao thông được thành lập cách đây hơn 50 năm

Được biết, từ năm 1970 từ Volvo đã lập ra Nhóm nghiên cứu tai nạn giao thông và đây trở thành ngân hàng về kiến thức tại nạn giao thông của hãng xe này. Đồng thời, đây cũng chính là cốt lõi cho nhiều cải tiến cho đến hiện tại cho các sản phẩm của Volvo.

Khi mà các hãng xe ngày càng nâng cao trình độ công nghệ và liên tục thiết lập các tiêu chuẩn an toàn mới thì việc chế tạo ra những sản phẩm an toàn tốt nhất cho người dùng chính là bài toán chung cho tất cả. Còn người dùng thì rất mong chờ Volvo tiếp tục giữ được vị trí hàng đầu của mình ở phân khúc này bằng việc cho ra thêm nhiều tính năng, sản phẩm tăng sự an toàn đến cao nhất.