Được trả lại 70 triệu đồng do chuyển nhầm, cô gái trẻ viết thư cảm ơn công an

Ngày 18-5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn), cô gái trẻ ở Hà Nội nhận lại 70 triệu đồng sau khi vô tình chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.

Ngày 3-4, chị Nguyễn Thị Lan (25 tuổi, trú xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thực hiện giao dịch chuyển khoản trên ứng dụng Ngân hàng TPBank. Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, chị đã chuyển nhầm 70 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Điệp - người trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Khi phát hiện sự việc, chị Lan lập tức liên hệ với anh Điệp để trình bày. Thế nhưng, do nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh Điệp khẳng định không nhận được khoản tiền nào và không sử dụng tài khoản đó trong thời gian gần đây.

Lo lắng tột độ vì đây là khoản tiền công ty giao quản lý, chị Lan đã trình báo đến Công an phường Quảng Thọ để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Công an phường đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định tài khoản của anh Điệp thực sự có nhận khoản tiền 70 triệu đồng, nhưng do ít sử dụng nên anh không nắm được biến động số dư.

Sau khi được cơ quan công an hướng dẫn và xác nhận thông tin với ngân hàng, anh Điệp đã chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Lan.

Cảm kích trước sự hỗ trợ nhanh chóng và tận tình của lực lượng công an, chị Nguyễn Thị Lan đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Quảng Thọ và Công an tỉnh Quảng Bình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an địa phương.