Được tuyển dụng khi làm điều “không ai ngờ tới”, người phụ nữ kiếm được công việc hơn 100.000 USD

Sau buổi phỏng vấn cho vị trí quản lý chương trình cấp cao tại công ty phần mềm thiết kế Figma năm 2021, Jean Kang đã làm một điều mà ít người biết đến: gửi thư cảm ơn sau khi phỏng vấn xin việc. Trong email, cô cũng đã đính kèm một file PDF mà cô gọi là kế hoạch hội nhập 90 ngày, vạch ra những gì cô sẽ đạt được trong 30, 60 và 90 ngày đầu tiên nếu được nhận vào vị trí này.

“Không ai ngờ hay yêu cầu tôi làm điều đó cả,” người phụ nữ 33 tuổi sống tại San Francisco nói. Đó là cách chủ động để cho họ thấy rằng nếu họ thuê cô ấy, đây sẽ là những gì họ nhận được.

Kang đã dựa vào những gì mình học được từ các vòng phỏng vấn trước đó để xây dựng lộ trình của mình. Theo cách đó, cô đã thể hiện rằng bản thân có thể hoàn thành công việc với “sự hướng dẫn tối thiểu”, và công ty không cần phải cầm tay chỉ việc cho cô ấy.

Dưới đây là những câu hỏi đã giúp Kang xây dựng dàn ý thư cảm ơn, và nhận được lời mời làm việc với mức lương 165.000 USD:

1. Tại sao họ lại tuyển dụng cho vị trí này? 2. Họ đang tìm kiếm điều gì? 3. Vai trò này sẽ mang lại những tác động như thế nào? 4. Tôi có thể làm gì để chứng minh với họ rằng tôi là người phù hợp nhất? 5. Tôi sẽ làm gì trong vai trò này mà tôi có thể chứng minh ngay bây giờ?

Theo Kang, từ những câu hỏi trên, cô đã phân tích ngược lại để vạch ra các mục tiêu trong 30, 60 và 90 ngày như phát triển các mối quan hệ quan trọng, hiểu rõ các mục tiêu kinh doanh chính và xây dựng kế hoạch dự án. Từ đó, cô vạch ra các bước cụ thể hơn mà mình sẽ thực hiện để đạt được những mục tiêu này, bao gồm các nhiệm vụ như gặp gỡ đồng nghiệp trong bộ phận hỗ trợ sản phẩm, bán hàng, quản lý nhân lực và lãnh đạo; hiểu rõ các mục tiêu và ưu tiên kinh doanh cho năm tài chính; tìm hiểu về mô hình hỗ trợ doanh nghiệp.

Điểm đặc biệt nhất trong thư cảm ơn là Kang đã sử dụng các công cụ thiết kế của chính công ty cô ứng tuyển. Những chi tiết cá nhân hóa đã phần nào giúp bộ phận tuyển dụng hiểu rõ hơn về tính cách của cô.

Mặc dù không chắc chắn 100% rằng file PDF là yếu tố quyết định, nhưng Kang cảm thấy rằng nó đã ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng. Vài ngày sau khi gửi kế hoạch, Kang cho biết cô nhận được cuộc gọi nói rằng nhóm đã dành cho cô “những lời khen ngợi hết lời” và muốn đề nghị cô đảm nhận vị trí này.

Theo các chuyên gia về nghề nghiệp, gửi thư cảm ơn sau buổi phỏng vấn luôn là một ý kiến hay.

CEO của ZipRecruiter, Ian Siegel, cho rằng đó có thể “giúp bạn nổi bật hơn” so với các ứng viên khác. Siegel gợi ý nên tiến thêm một bước nữa ngoài lời cảm ơn, giống như Kang đã làm, bằng cách đề xuất một ý tưởng cho dự án hoặc giải thích cách bạn có đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu kỹ năng còn thiếu tại công ty.

Cùng quan điểm trên, cựu giám đốc điều hành của Google, Jenny Wood, cho rằng việc thêm vào thư cảm ơn ba hoặc bốn câu trình bày chi tiết về cách bạn sẽ giúp công ty phát triển hoặc giải quyết các vấn đề họ cần là rất đáng giá. Điều này “cho thấy bạn đang nỗ lực hết mình” và “bạn thực sự quan tâm đến công việc kinh doanh, nội dung và mục tiêu phát triển của công ty”.

Còn về phần mình, Kang cũng bắt đầu tạo nội dung, huấn luyện nghề nghiệp và cung cấp các dịch vụ giúp mọi người tìm được các vị trí quản lý lương cao như của cô ấy. Rời Figma vào năm 2024, cô theo đuổi công việc này toàn thời gian, và đưa ra lời khuyên cho những người đang loay hoay trong thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt: Hãy đặt mình vào vị trí người tuyển dụng, cân nhắc làm thế nào để giúp họ đưa ra quyết định dễ dàng hơn và cách để bạn nổi bật so với các ứng viên khác.

Kang cho biết, việc lập kế hoạch hướng dẫn nhân viên mới tốn khá nhiều thời gian và công sức nghiên cứu, nhưng “sự nỗ lực đó cho thấy bạn thực sự muốn công việc này”. Cô ấy cũng nói thêm rằng điều đó có thể mang lại sự tự tin cho đội ngũ tuyển dụng, rằng khi ứng viên trúng tuyển và thành công trong công việc, “bạn biết chính xác mình cần làm gì”.

Theo: CNBC