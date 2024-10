Dưới 500 triệu đồng, những mẫu xe nào phù hợp nhất để chạy dịch vụ tại Việt Nam?

Ảnh minh họa

Nhu cầu về các dòng xe chạy dịch vụ ngày một tăng tại thị trường Việt Nam. Khi cân nhắc lựa chọn xe chạy dịch vụ, 3 yếu tố thường được giới tài xế đưa ra đầu tiên gồm giá bán, mức tiêu thụ nhiên liệu và độ bền bỉ.

Cuối cùng là tính an toàn và thẩm mỹ của xe, nhất là đối với những dòng xe dịch vụ thường phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng.

Dưới đây là một số mẫu xe nổi bật nhất trong phân khúc dưới 500 triệu đồng:

VinFast VF5 Plus

Mẫu xe điện VF 5 Plus của VinFast đang được nhiều người Việt cân nhắc để chạy dịch vụ bởi tiết kiệm hơn so với các dòng xe động cơ đốt trong. Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2022, mẫu xe điện đến từ VinFast có giá chưa bao gồm pin là 468 triệu đồng và giá đã bao gồm pin là 548 triệu đồng. Đối với hình thức thuê pin, chủ xe sẽ phải chi trả mức giá 1,6 triệu đồng/tháng, không giới hạn số km di chuyển. Đặc biệt, giá thuê pin sẽ được cố định suốt đời theo giá tại thời điểm nhận xe.

Về chi phí sạc, đối với quãng đường dưới 1.500km di chuyển, chủ xe sẽ phải chi trả 1,2 triệu đồng mỗi tháng và 1,6 triệu đồng khi di chuyển trên 3.000km. Trên 3.000km chi phí sạc sẽ là 2,7 triệu đồng.

Nếu tính trung bình quãng đường di chuyển của 1 xe ô tô trong 1 tháng khoảng 1.500 km với mức tiêu hao năng lượng trung bình của xe là 12,41 kW/100 km và giá điện tại các trạm sạc VinFast là 3.858 VNĐ/kW, chi phí cho chủ xe sẽ dao động ở mức hơn 700.000 đồng. Đó là chưa kể giai đoạn này, khách mua (không phải tài xế Xanh SM) sẽ được miễn phí sạc điện cho đến tháng 6/2025.

VinFast VF5 Plus được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, cho công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10.5 giây, đạt vận tốc tối đa 140 km/h. Xe được trang bị bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, cho phép di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Một số tính năng an toàn của xe phải kể đến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, chức năng kiểm soát lực kéo TCS,...

Những điểm cộng của VF5 Plus trong vận hành xe dịch vụ phải kể đến động cơ điện giúp vận hành êm ái, không gây tiếng ồn.

Toyota Vios

Vios là một trong những mẫu xe sedan hạng B phổ biến nhất tại Việt Nam. Năm 2024, Toyota Việt Nam đã ra mắt phiên bản mới của Vios với một vài thay đổi đáng chú ý về thiết kế, nội thất, công nghệ và an toàn. Đây cũng là chiếc xe được rất nhiều người lựa chọn để chạy dịch vụ hoặc sử dụng.

Toyota Vios 2024 có ba phiên bản là Vios 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT, với giá bán lần lượt là 479, 528 và 592 triệu đồng. So với phiên bản cũ, giá bán của xe đã tăng khoảng 10 triệu đồng cho mỗi phiên bản.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu hao nhiên liệu là từ 5.8 đến 5.9 L/100km và mức tiêu hao nhiên liệu thực tế từ 4.7 đến 7.5 L/100km.

Hệ thống an toàn của xe bao gồm cả 7 túi khí (2 túi khí phía trước, 2 túi khí cạnh cho hàng ghế trước, 2 túi khí bên hông và 1 túi khí bên đầu dành cho hàng ghế sau). Điều này giúp tăng khả năng bảo vệ các hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm.

Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 là một trong những mẫu xe "quốc dân" được lựa chọn để chạy xe dịch vụ. Thế hệ 2024 trong thời gian vừa qua đã chính thức ra mắt thị trường Việt với 6 phiên bản. Trong đó, có 3 bản hatchback và 3 bản sedan.

Một trong những lí do khiến Hyundai Grand I10 trở thành xe chạy dịch vụ hàng đầu là xe có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm ấn tượng. Phiên bản 2024 có mức tiêu thụ trong nhiều điều kiện di chuyển khác nhau như sau: trong đô thị: 6.5 lít/100 km, ngoài đô thị: 4.6 lít/100 km và kết hợp 5.2 lít/100 km.

Tất cả 6 phiên bản sử dụng động cơ Kappa 1.2L MPi, công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn tối đa 114Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp tùy phiên bản.

Các trang bị an toàn của xe bao gồm: 1 - 2 túi khí tùy chọn, camera lùi, phanh khẩn cấp BA, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp,...Ở mẫu xe 2024 phiên bản cao cấp nhất, khách hàng sẽ được sử dụng ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng trong khi các bản còn lại sử dụng ghế ngồi chất liệu nỉ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng.

Giá xe Hyundai Grand i10 2024 dao động từ 360 – 455 triệu đồng.

Hyundai Accent

Đây cũng là mẫu xe được nhiều người lựa chọn làm xe chạy dịch vụ hàng đầu hiện nay. Phiên bản 2024 vừa ra mắt có kích thước 4.535 x 1.765 x 1.485 mm. Xe được trang bị hệ thống màn hình giải trí 8 inch và hỗ trợ kết nối Bluetooth/USB/Mp4/Radio với 6 loa cùng kết nối Apple Carplay, Android Auto.

Kèm theo đó cổng sạc điện thoại cho cả hàng ghế trước - sau, sạc không dây đầu xe... tất cả những yếu tố này đều đảm bảo sự thoải mái và hài lòng hành khách trên xe, đặc biệt ở những hành trình dài.

Theo công bố từ hãng, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 6,2 lít/100km. Về trang bị an toàn, ở thế hệ mới, Hyundai Accent có nhiều tính năng tương tự như các mẫu xe đối thủ như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù BCA, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn LFA & LKA, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau,...

Xe có động cơ Smartstream G 1.5L mới, cho ra công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Bên trong, Hyundai Accent sử dụng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, vô-lăng bọc da tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng.

Hyundai Accent 2024 lắp ráp trong trong nước với 4 phiên bản: 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT đặc biệt và 1.5 AT cao cấp với giá bán dao động từ 439 - 569 triệu đồng.