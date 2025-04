Chứng khoán Mỹ rung chuyển vì thuế quan: Dow Jones chốt phiên giảm 1600 điểm, S&P 500 ghi nhận ngày tệ nhất 5 năm

Đà bán tháo diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump công bố gói thuế quan toàn diện. Quyết định của ông làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Chỉ số S&P 500 giảm 4,84%, chốt phiên ở mức 5.396,52 điểm, phiên giao dịch tệ nhất kể từ tháng 6/2020. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 1.679,39 điểm (tương đương 3,98%), chốt phiên ở mức 40.545,93 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite lao dốc 5,97%, đóng cửa ở 16.550,61 điểm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Đà giảm lan rộng trên toàn thị trường, với hơn 400 mã trong rổ S&P 500 chìm trong sắc đỏ. Biến động này kéo chỉ số xuống mức thấp nhất kể từ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Chỉ số này hiện giảm khoảng 12% so với mức đỉnh lịch sử hồi tháng 2.

Nhóm cổ phiếu của các tập đoàn đa quốc gia chịu áp lực lớn. Giá cổ phiếu Nike giảm 14%, Apple giảm 9%. Các nhà bán lẻ phụ thuộc vào hàng nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng như: Five Below sụt gần 28%, Dollar Tree giảm 13%, còn Gap mất 20%. Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo do tâm lý né tránh rủi ro, trong đó giá cổ phiếu Nvidia giảm gần 8% và Tesla mất hơn 5%.

Chính quyền Tổng thống Trump thông báo mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả các quốc gia sẽ có hiệu lực từ ngày 5/4. Ngoài ra, các quốc gia áp thuế cao đối với Mỹ sẽ phải đối mặt với mức thuế còn cao hơn trong những ngày tới.

Phát biểu vào thứ Năm, ông Trump thừa nhận tình trạng bán tháo trên thị trường. Nhưng ông so sánh việc áp thuế như "một ca phẫu thuật cần thiết".

Ông tuyên bố: "Các thị trường sẽ bùng nổ. Cổ phiếu sẽ bùng nổ. Đất nước sẽ bùng nổ. Và phần còn lại của thế giới sẽ phải cân nhắc xem họ có thể đạt được thỏa thuận hay không".

Các nhà giao dịch từng kỳ vọng chính quyền ông Trump sẽ áp mức thuế 10% hoặc tối đa 20%, thay vì coi đây là mức sàn khởi điểm. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng lãi suất thuế thực tế sẽ cao hơn nhiều so với dự báo. Ví dụ, Nhà Trắng xác nhận với CNBC rằng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ lên tới 54% khi tính cả các biện pháp thuế quan đối ứng và các khoản thuế đã áp trước đó.

Chiến lược gia đầu tư Mary Ann Bartels tại Sanctuary Wealth cảnh báo: "Câu hỏi lớn là liệu S&P 500 có giữ được mốc 5.500 điểm hay không. Nếu mất mốc này, thị trường có thể tiếp tục giảm thêm 5-10%, với khả năng tạo đáy trong vùng 5.200-5.400 điểm".

Nhà đầu tư đổ xô vào trái phiếu để tìm nơi trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất là 4% vì giá trái phiếu tăng.

Thị trường chứng khoán đã chịu áp lực từ cuối tháng 2, khi S&P 500 rơi vào vùng điều chỉnh (tức giảm ít nhất 10% so với mức đỉnh) do sự bất ổn gia tăng từ các chính sách thuế quan liên tục của ông Trump. Những lo ngại này bắt đầu phản ánh vào một số chỉ báo kinh tế, làm gia tăng nguy cơ suy thoái.

Các chuyên gia kinh tế của JP Morgan cảnh báo nguy cơ suy thoái sẽ trở nên hiện hữu nếu các mức thuế quan mới được duy trì mà không có các cuộc đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng.

Theo CNBC