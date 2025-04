Sáng 30-4, UBND TP Huế đã tổ chức lễ hợp long cầu qua cửa biển Thuận An tại phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025) và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Lãnh đạo TP Huế làm lễ hợp long tại cầu qua cửa biển Thuận An.

Cầu qua cửa biển Thuận An được xem là cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung, thuộc hợp phần dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế, được khởi công vào ngày 26-3-2022.

Sau 3 năm khởi công, cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung như thế nào-

Trong giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, dự án triển khai xây dựng đoạn tuyến dài 7,785 km, bao gồm cầu qua cửa biển Thuận An dài 2,36 km, rộng 20 m với 4 làn xe, riêng bề rộng nhịp cầu chính (trụ T25 - T28) mặt cắt ngang mở rộng 23,5 m do bố trí phần trụ tháp rộng 2,5 m và giải an toàn hai bên.

Công nhân nhà thầu Đạt Phương đổ những mẻ bê tông cuối cùng ở nhịp chính để hợp long cây cầu.

Phần trên cầu có kết cấu là các nhịp đúc trên đà giáo, 2 liên đúc hẫng dài 200 m; nhịp chính sử dụng kết cấu dầm – cáp hỗn hợp (Extradosed) dài 458 m và 36 nhịp Super T. Mố trụ bằng bê tông cốt thép, trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính 1,5m; riêng đối với các trụ chính và trụ nhịp dầm Extradosedđường kính 2 m.

Cầu Thuận An, đoạn vượt cửa biển.

Các nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, Công ty CP xây dựng Tân Nam, Công ty CP 479 Hòa Bình thi công theo hai hướng là từ phía Bắc và phía Nam của cửa biển Thuận An. Sau 3 năm nỗ lực thi công, sáng nay các lãnh đạo UBND TP Huế, các công nhân đã đổ những mẻ bê tông cuối cùng ở ngay giữa nhịp cầu chính để hợp long cầu bắc qua cửa biển này. Theo kế hoạch, cầu qua cửa Thuận An sẽ thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2-9 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu vào cuối năm 2025.

Nhịp chính sử dụng kết cấu dầm – cáp hỗn hợp (Extradosed) dài 458 m

Một trong 36 nhịp Super T, đoạn ở phía Nam cửa biển Thuận An.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường bộ ven biển sẽ kết nối thông suốt với hệ thống đường bộ ven biển quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành tuyến du lịch ven biển đi dọc bờ biển TP Huế.

Tăng cường kết nối vùng, thuận lợi cho vận tải Bắc – Nam, tăng tính liên kết với các cảng biển, khu kinh tế và khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung. Bên cạnh đó, dự án hứa hẹn sẽ thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn lớn triển khai các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, resort, du lịch nghỉ dưỡng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác tại TP Huế.