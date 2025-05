Ca sĩ Duy Mạnh nói về vụ xe 5 tỷ bốc cháy: Tôi kiện để mọi người hiểu rõ và đừng bao giờ tin vào những lời quảng cáo

Sau một thời gian theo đuổi vụ kiện liên quan đến chiếc xe sang bị cháy, ca sĩ Duy Mạnh mới đây bất ngờ tuyên bố sẽ rút đơn kiện. Anh cho biết, việc kiện không nhằm mục tiêu đòi bồi thường mà chỉ muốn làm rõ bản chất vụ việc, giúp người tiêu dùng hiểu được cách các bên liên quan xử lý một sự cố nghiêm trọng như cháy xe.

“Tôi nghĩ mọi người giờ cũng hiểu quá rõ rồi. Tôi không còn thấy cần thiết phải theo đuổi việc này thêm nữa”, Duy Mạnh chia sẻ và nói thêm rằng nếu có thắng kiện và được bồi thường vài tỷ đồng, anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì, vì mục đích cuối cùng không phải là tiền.

Theo lời kể của ca sĩ Duy Mạnh, sự việc bắt đầu khi chiếc xe của anh bị cháy ngay trong hầm một chung cư. Sau đó, người thân của anh liên tục gọi đến tổng đài hỗ trợ kỹ thuật của hãng xe để xin hướng dẫn xử lý, nhưng không được hỗ trợ kịp thời. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ tại chung cư cùng công an địa phương đã nhanh chóng dập lửa và lập biên bản, đưa xe đi niêm phong để phục vụ điều tra.

Kết quả giám định của cơ quan công an xác định nguyên nhân cháy là do sự cố va chạm điện dẫn đến chập điện ngắn mạch ở hệ thống dây điện phía sau động cơ. Tuy nhiên, kết luận từ phía hãng xe lại cho rằng nguyên nhân là do sự xâm nhập của loài gặm nhấm làm hỏng dây điện, gây chập cháy. Điều này khiến ca sĩ Duy Mạnh không đồng tình và quyết định khởi kiện để làm rõ trách nhiệm.

Anh kể rằng, trong quá trình điều tra, phía hãng có đề xuất mang xe về để kiểm tra thêm. Khi xe được mở niêm phong, có mặt đại diện của hãng, công ty bán xe, hai chuyên gia nước ngoài và chính anh. Trong buổi kiểm tra, chuyên gia của hãng phát hiện một số dấu hiệu như rác và phân chuột trong khoang máy, từ đó đưa ra kết luận nguyên nhân là do loài gặm nhấm.

Tuy nhiên, Duy Mạnh cho biết anh không được nghe một quy trình giám định rõ ràng, khách quan, cũng không có bất kỳ hồ sơ kỹ thuật độc lập nào được lập. Anh cho rằng kết luận như vậy là thiếu cơ sở khoa học và không có giá trị pháp lý.

Thời điểm ban đầu, anh không kiện hãng mà chỉ gửi đơn đến công ty bán xe. Tuy nhiên, sau khi kết luận từ hãng được đưa ra, luật sư của anh quyết định chuyển vụ việc sang Tòa án quận Gò Vấp – nơi hãng đặt văn phòng đại diện để kiện trực tiếp hãng.

Tại buổi làm việc với thẩm phán, Tòa đã ghi nhận rằng nếu hãng không đồng tình với kết luận của cơ quan công an thì hoàn toàn có thể yêu cầu giám định lại qua một đơn vị độc lập có chuyên môn được pháp luật công nhận. Việc tự giám định và đưa ra kết luận khi không có tư cách pháp lý sẽ không được coi là cơ sở để từ chối trách nhiệm bảo hành.

Về phía bảo hiểm, sau khi nhận được thông báo từ hãng về mức độ thiệt hại và nguyên nhân, công ty bảo hiểm đã tiến hành thương lượng bồi thường với Duy Mạnh. Mức bồi thường được đưa ra là 2,9 tỷ đồng.

Nam ca sĩ cho biết anh chấp nhận khoản bồi thường này, nhưng trong văn bản ký nhận chỉ ghi rõ “đồng ý nhận bồi thường”, tuyệt đối không chấp nhận nội dung “đồng ý với kết luận do loài gặm nhấm gây ra”. Anh khẳng định điều này là mấu chốt để khẳng định anh vẫn bảo lưu quan điểm rằng vụ cháy xe cần được xác định nguyên nhân rõ ràng và công bằng.

Duy Mạnh cũng nhấn mạnh rằng bảo hiểm là do người dùng chủ động mua để phòng ngừa rủi ro, không liên quan đến trách nhiệm bảo hành của hãng. Do đó, dù đã nhận bồi thường từ bảo hiểm, quyền lợi bảo hành với hãng xe vẫn cần được làm rõ nếu nguyên nhân cháy thuộc về lỗi kỹ thuật.

Tuy nhiên, sau thời gian dài làm việc với luật sư, tham dự các buổi hòa giải và nhận được sự quan tâm của dư luận, Duy Mạnh cho rằng điều quan trọng nhất là sự thật đã được đưa ra ánh sáng. Người tiêu dùng giờ đây có thêm một góc nhìn khi lựa chọn sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt với những sản phẩm có giá trị lớn như ô tô.

“Tôi kiện không phải để thắng thua, mà để mọi người hiểu rõ và đừng bao giờ quá tin vào những lời quảng cáo hay dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mua xe, phải tự biết bảo vệ mình”, cai sĩ Duy Mạnh chia sẻ.