Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, cầu Trần Hưng Đạo là một trong các dự án trọng điểm của thành phố khởi công trong năm 2025, với mục tiêu giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Do vậy sau lễ khởi công, ông yêu cầu 5 phường có liên quan là: Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bồ Đề, Long Biên cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư, sớm hoàn thiện giải phóng mặt bằng các diện tích còn lại, để dự án thi công, hoàn thành đúng tiến độ - năm 2027.

Cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng được khởi công ngày 9/10 với tổng mức đầu tư 15.967 tỷ đồng. Cầu nối liền đôi bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên, thiết kế cầu mái vòm thép dài liên tục mang hình dáng vô cực.