Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông

14-10-2025 - 10:49 AM | Xã hội

Mới khởi công được 5 ngày, nhưng do chuẩn bị mặt bằng và thi công từ trước nên đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng (khởi công ngày 9/10) phía Long Biên đang dần hình thành. Việc này giúp các nhà thầu có không gian để đổ trụ, xây cầu cạn vượt đê hướng ra sông.

Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông- Ảnh 1.

Hiện mặt bằng đường dẫn (mũi tên đỏ) dự án cầu Trần Hưng Đạo phía phường Long Biên nằm song song với trục đường Hồng Tiến - Cổ Linh

Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông- Ảnh 2.

Do đã chuẩn bị mặt bằng từ trước nên sau lễ khởi công dự án ngày 9/10, chủ đầu tư và các nhà thầu đã huy động máy móc để thi công trong, đó có đổ các trụ làm cầu cạn vượt đê.

Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông- Ảnh 3.

Cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 4,18km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (phường Hoàn Kiếm); điểm cuối kết nối với nút giao Cổ Linh - Hồng Tiến (phường Long Biên)

Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông- Ảnh 4.

Cầu chính vượt sông dài 870m, tiếp đó là cầu cạn vượt bãi sông và đường dẫn hai đầu cầu dài 1,1 - 1,4 km.

Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông- Ảnh 5.

Sau khi vượt sông và bãi cạn, ở đầu cầu phía Long Biên cầu dẫn đi cạn cầu Trần Hưng Đạo tiếp tục vượt đê để hạ đường dẫn xuống nút giao Cổ Linh - Hồng Tiến.

Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông- Ảnh 6.

Khi hạ xuống nút giao, đường dẫn cầu sẽ song song với đường băng sân bay Gia Lâm (mũi tên đỏ).

Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo hiện hình hài và bắt đầu vượt đê ra sông- Ảnh 7.

Cầu có thời gian thi công từ 2025 đến 2027, tuy nhiên tại lễ khởi công lãnh đạo Chính phủ yêu cầu, do có nhu cầu cấp bách về giao thông nên cần đẩy nhanh thi công hoàn thành trước tiến độ này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, cầu Trần Hưng Đạo là một trong các dự án trọng điểm của thành phố khởi công trong năm 2025, với mục tiêu giảm ùn tắc và hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Do vậy sau lễ khởi công, ông yêu cầu 5 phường có liên quan là: Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Bồ Đề, Long Biên cần chủ động phối hợp với chủ đầu tư, sớm hoàn thiện giải phóng mặt bằng các diện tích còn lại, để dự án thi công, hoàn thành đúng tiến độ - năm 2027.

Cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng được khởi công ngày 9/10 với tổng mức đầu tư 15.967 tỷ đồng. Cầu nối liền đôi bờ sông Hồng tại khu vực nội đô là phường Hoàn Kiếm và phường Long Biên, thiết kế cầu mái vòm thép dài liên tục mang hình dáng vô cực.


Theo Anh Trọng

VTC News

