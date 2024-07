Đường dây cá độ mùa Euro “khủng”, tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng

Ngày 11-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong mùa Euro 2024 quy mô rất lớn, với số tiền giao dịch đánh bạc hơn 200 tỉ đồng.



Đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, quy mô cực lớn

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, sau thời gian trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện nhóm đối tượng trong tỉnh móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh tổ chức cá độ bóng đá quy mô rất lớn.

Rạng sáng ngày 7-7, 2 đơn vị trên đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ chia làm 20 tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 20 địa điểm trên địa bàn huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Định. Ngay sau đó, 30 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở để làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây cá độ này là Nguyễn Phi Hùng (33 tuổi) và Phạm Hoàng Phúc (34 tuổi), cùng ngụ huyện Ea H'leo

Thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đường dây cá độ bóng đá này hoạt động tinh vi. Bước đầu, công an đã làm rõ vào đầu mùa giải Euro 2024, Hùng và Phúc liên hệ với 2 đối tượng ở TP HCM và Bình Định để nhận 2 tài khoản tổng cá độ bóng đá.

Sau đó, 2 đối tượng này chia các tài khoản tổng trên thành nhiều tài khoản nhỏ rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tổ chức cá độ. Từ đầu mùa Euro 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã triệt phá 2 nhóm, bắt giữ 6 đối tượng với số tiền giao dịch đánh bạc mùa Euro hơn 20 tỉ đồng.