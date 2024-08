Đường dây lừa đảo chuyên gọi điện mời vay vốn để chiếm đoạt tiền bảo hiểm: Sang Campuchia lập căn cứ, sử dụng 4 tài khoản ngân hàng trùng tên với công ty tài chính để lừa đảo

Ảnh minh họa

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến khi bị bắt giữ, bị can Phạm Anh Trường (sinh ngày 23/8/1992, trú tại: thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã thuê địa điểm tại Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia; tiến hành lắp đặt 26 bộ máy tính để bàn, khoảng 40 điện thoại di động đăng nhập tài khoản zalo mang thông tin của người Việt Nam (đã được đối tượng mua lại) được kết nối với mạng Internet tạo lập các trang fanpage trên mạng xã hội facebook, zalo để chạy quảng cáo, đăng bài viết; thuê 25 người Việt Nam để lập, điều hành hoạt động của 2 trang mạng chuyên về cho vay vốn online có bảo hiểm khoản vay (địa chỉ truy cập: anhphuc.vn và anhphuc.com.vn) mạo danh các công ty tài chính có thật tại Việt Nam và mời gọi các bị hại vay tiền tín chấp có 10% bảo hiểm khoản vay rồi chiếm đoạt số tiền này.



Bên cạnh đó, Trường cũng mạo danh lập sàn đầu tư tài chính JDR (địa chỉ truy cập: jdrsecurities.com.vn) để kêu gọi các bị hại đầu tư tài chính rồi chiếm đoạt tiền đầu tư của các bị hại.

Để tiếp nhận tiền do các bị hại chuyển đến, Phạm Anh Trường cùng đồng bọn đã sử dụng 4 số tài khoản ngân hàng đăng ký thông tin trùng tên với người đại diện hợp pháp của Công ty hoặc mang thông tin của các Công ty hỗ trợ đầu tư tài chính để các bị hại tin tưởng, từ đó chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản VIB số: 037513170, chủ tài khoản: NGUYEN VAN PHUC; Tài khoản VPBANK số: 136789, chủ tài khoản: CT TNHH HO TRO VA DAU TU ANH PHUC; (3) Tài khoản MB số: 5599888666, chủ tài khoản: CONG TY TNHH ANH PHUC; (4) Tài khoản Vietcombank số: 1211016789, Chủ tài khoản: CT TNHH DAU TU DICH VU MINH THANH CONG.

Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên gửi đơn tố giác đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ: số 1 đường Hùng Vương, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại liên hệ: 0694.100.240 hoặc 0889.173.868.