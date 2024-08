Người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 47 tỉ đồng của nhiều người

Ngày 15-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990, ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, đề nghị truy tố 4 bị can khác về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Đào

Theo kết luận điều tra, Đào đã vay mượn tiền của nhiều người với thời gian ngắn, lãi suất cao để làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ nên Đào lâm vào cảnh nợ nần do nợ tiền gốc và lãi phát sinh ngày càng tăng lên.

Để duy trì kinh doanh, có tiền trả nợ, từ tháng 9-2020 đến tháng 9-2022, Đào đã sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối, đưa ra mức lãi suất, lợi nhuận cao để lừa vay tiền. Thậm chí, Đào còn giả mạo cán bộ ngân hàng, giả mạo các tin nhắn giữa mình với cán bộ ngân hàng đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn cho người khác...

Ngoài lừa đảo, chiếm đoạt 47 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hồng Đào còn nợ 42 tỉ đồng

Sau khi vay được tiền, Đào không sử dụng để kinh doanh như thông tin đã đưa ra, mà dùng để trả nợ xoay vòng và tiêu xài cá nhân. Cứ như vậy, số tiền nợ của Đào ngày càng tăng lên rất nhiều lần.

Cũng theo kết luận điều tra, Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 cá nhân gần 47 tỉ đồng. Ngoài ra, Đào còn nợ tiền vay của 28 cá nhân khác với tổng số tiền trên 42 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra CSĐT đã làm rõ có 4 đối tượng trên địa bàn huyện Đắk R'lấp cho Đào vay tổng số tiền 5,7 tỉ đồng với mức lãi suất từ 100,26%/năm đến 200,75%/năm, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng.