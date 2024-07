Xuất hiện hình thức lừa đảo mới tại Sóc Trăng: Treo thẻ có mã QR trước cửa nhà người dân, yêu cầu quét để nhận thưởng

Công an TP Sóc Trăng chiều ngày 5/7 cho biết, hiện có một số đối tượng treo các thẻ lạ lên xe máy, cửa nhà của người dân. Trên thẻ có mã QR và yêu cầu người dân quét mã này để nhận được tiền thưởng.

Theo đánh giá của cơ quan Công an, đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân. Vì thế, cơ quan Công an thông báo đến người dân biết để để phòng, không làm theo yêu cầu của các đối tượng, tránh bị mất tài sản.

Hiện cơ quan Công an đang xác minh thông tin. Tuy nhiên, để phòng ngừa kịp thời, cơ quan Công an đề nghị người dân cảnh giác, tuyệt đối không quẹt thẻ để tránh bị lừa đảo...

Trong thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi.

Theo số liệu của Bộ Công an, trong năm 2023, Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng và gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến từ các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, gây thiệt hại 390.000 tỷ đồng, tương đương với 3,6% GDP. Tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo qua mạng khoảng 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022.