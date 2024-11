Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới

Chuyển hàng chục triệu USD sang biên giới

Ngày 8/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can , thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi, ngụ quận 3) và Lê Văn Hòa (47 tuổi, ngụ, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đây là kết quả mở rộng điều tra tiếp theo của vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” mà Công an TPHCM triệt phá vào tháng 4. Trong đó, Trang và Hòa là nhân viên tiệm vàng Đức Long , phường 5, quận Tân Bình.

Bị can Hòa và Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 15/4, PC01 đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long , về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Theo điều tra, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.

Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, Ngân và Đại thuê địa điểm số 772 Cách Mạng Tháng 8 (phường 5, quận Tân Bình) làm điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. Cả 2 thuê Trang và Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách.

Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.

Từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Manh mối phát hiện đường dây rửa tiền

Vụ việc xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam gửi Công an TPHCM về việc một công ty có trụ sở tại nước này bị chiếm đoạt số tiền 314 nghìn USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo PC01 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết quả đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các đối tượng dùng thủ đoạn xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Eneh Division Cable (28 tuổi, quốc tịch Nigeria), vợ chồng Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Okoye Chritian Ikechukwu (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Okoye Christinan Ikechukwy. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND. Tiếp đến, các đối tượng chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Trong đó, Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định) đứng tên 116 công ty, Thúy đứng tên 112 công ty, Thắm đứng tên 53 công ty.

Tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.

Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long do Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Bị can Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra đến nay, PC01 đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “ Rửa tiền ”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.