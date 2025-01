Đường gần 800 tỷ làm hơn thập kỷ không xong, dân kêu cứu

Trước đó, Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của ông Trần Văn Quang (cùng 5 đơn của các công dân) tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền (nay là thị xã Phong Điền, TP Huế) phản ánh việc chậm tiến độ thi công dự án đường cứu nạn cứu hộ Phong Điền - Điền Lộc do Công ty cổ phần Thành Đạt (nhà thầu thi công) gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, an ninh xã hội ảnh hưởng đến đời sống người dân, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước...