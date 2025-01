Thông qua Quy hoạch đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước: Đến 2030, GRDP bình quân lên đến 15.400 USD/người, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của Việt Nam

Trong nhiều năm qua, TP. HCM luôn là nền kinh tế có đóng góp lớn nhất cho quy mô GDP chung của cả nước. Điều này có thể thấy rõ qua một số con số cụ thể như quy mô GRDP của Thành phố tính tới cuối năm 2023 đạt khoảng 65,5 tỷ USD , chiếm khoảng 15,5% GDP của cả nước.

Trong năm 2024, theo ước tính của UBND Thành phố, Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) ước đạt 7,17% , gần đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch 7,5 - 8,5%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,3% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 46 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 502.000 tỷ đồng, đạt hơn 104% dự toán năm, tăng hơn 12% so với cùng kỳ...