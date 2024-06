Đường tình hot girl 2k2 và "ông chú" đại gia hơn 13 tuổi: Váy cưới 28 tỷ, đẹp như cổ tích cũng không bằng cái nắm tay khi về già

"Mãi mãi là bao lâu?"



Là… 6 năm, gói gọn hành trình từ yêu đến cưới của Xoài Non và Xemesis. Mở đầu bằng một cái duyên gặp gỡ vô tình, về chung nhà bằng một đám cưới đẹp như mơ nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc chỉ với vài dòng thông báo: “Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!".

Với những ai đã theo dõi chuyện tình yêu của Xoài Non và Xemesis, hẳn đều đang có chung một tâm trạng tiếc nuối. Bởi lẽ, cặp đôi từng được đông đảo mọi người yêu thích. Song ở hiện tại, cả hai thông báo đã ly hôn, không đồng hành cùng nhau trên chặng đường sắp tới.

Không rõ lý do thực sự là gì nhưng việc cặp đôi tan vỡ khiến không ít người bày tỏ sự buồn bã, thương cho cả Xoài Non và Xemesis vì đã trải qua nhiều sóng gió của tuổi trẻ nhưng lại không đổi được cái nắm tay lúc về già.

Cặp đôi được nhiều người yêu thích nhất thông báo ly hôn khiến dân tình tiếc nuối

Chuyện tình “em chưa 18” của hot girl 2k2 và “ông chú” streamer giàu nhất Việt Nam hơn 13 tuổi

Năm 2018, khi vô tình cùng tham gia một sự kiện game, Xemesis đã nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cực phẩm của Xoài Non. Nhờ lời gợi ý của một người quen chung, Xoài Non đã add được Facebook của Xemesis nhưng nam streamer lại là người chủ động nhắn tin.

Khoảng đầu 2019, Xemesis bất ngờ đăng bức ảnh đầu tiên chụp cùng bạn gái trên trang cá nhân cùng caption: “Young Mango”. Cũng từ đây mà cái tên Xoài Non ra đời vì cô nàng có tuổi đời còn rất trẻ, đúng chất “em chưa 18”. Song, vì chênh lệch tuổi tác khá lớn mà “sóng gió” đầu tiên cặp đôi đối mặt chính là những lời phán xét từ cộng đồng mạng.

Ngoài tuổi tác, nhiều người còn đem tiềm lực kinh tế gia đình hai bên lên bàn cân so sánh. Trong khi Xemesis là thiếu gia con nhà giàu, được đi du học từ nhỏ thì Xoài Non lại có xuất thân bình thường, bản thân cô nàng nghỉ học từ năm lớp 10. Bởi vậy mà có người còn khẳng định Xoài Non yêu Xemesis là để "đào mỏ", "ăn bám".

Những hình ảnh thời cả hai mới quen nhau

Tuy nhiên, cặp đôi không quá quan tâm đến những lời đồn đoán, thậm chí Xemesis còn liên tục có động thái bảo vệ khi Xoài Non bị công kích. Nam streamer cho biết dù anh đã từng trải qua khá nhiều mối tình nhưng chỉ ở bên Xoài Non mới có cảm giác an toàn. Cô nàng cũng là người bạn gái đầu tiên mà gia đình Xemesis đồng ý cho tìm hiểu vì quá ngoan, không chơi bời.

Bản thân Xoài Non cũng nhận thấy mình khác với những cô gái trước của Xemesis vì có thể tự chủ được tài chính. Hiện cô nàng càng chứng minh được khả năng của mình khi là mẫu ảnh nổi tiếng kiêm thêm cả công việc kinh doanh, bán hàng livestream,... không hề là một “hot girl não ngắn” như dân mạng vẫn hay đánh giá.

Đám cưới lộng lẫy như cổ tích là ước mơ của rất nhiều người

Cả hai trải qua thời gian yêu đương mặn nồng cho đến giữa tháng 9/2019, Xemesis cầu hôn bạn gái thành công với chiếc nhẫn kim cương giá trị. Cuối cùng đám cưới hạnh phúc của cặp đôi đã diễn ra vào ngày 14/11/2020 khi Xoài vừa tròn 18 tuổi. Trong ngày trọng đại của mình, cô nàng diện hẳn 3 chiếc váy cưới đắt đỏ, trong đó có chiếc lên đến 28 tỷ, trở thành cô gái xinh đẹp nhất.

Từ khi lấy chồng, Xoài Non được nhận xét ngày càng lên hương nhan sắc, hơn nữa còn rất cầu tiến, chăm chỉ trong công việc. Hơn nữa, cô nàng còn được cả gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng quý mến. Chính vì vậy, hình ảnh Xoài Non trong mắt người hâm mộ dần trở nên tốt đẹp và được đón nhận hơn. Đối với Xemesis, mặc dù thường ngày hay trêu chọc vợ, nhưng anh chàng lại là một người chồng tâm lý, luôn yêu thương và bảo vệ vợ trước những lời lẽ cay độc của antifan. Đúng là mẫu gia đình lý tưởng mà chị em nào cũng ước ao.

Tròn 18 tuổi, Xoài Non trở thành dâu hào môn với đám cưới bạc tỷ hoành tráng

Cuộc hôn nhân của cả hai diễn ra khá êm đẹp khi thường xuyên check-in cùng nhau đi du lịch, cùng kinh doanh, đi đâu làm gì cũng có nhau. Không những thế, Xoài Non được ông xã vô cùng chiều chuộng khi chuyển hẳn nhà từ chung cư cao cấp xuống biệt thự chỉ để làm cho cô một phòng thay đồ như ý thích.

Mọi thứ xoay quanh gia đình Xoài Non - Xemesis đều thuận lợi, viên mãn. Chỉ riêng việc có con, người đẹp sinh năm 2002 cho biết chưa may mắn có được dù cô đã sẵn sàng làm “mẹ bỉm” ngay sau đám cưới. Khoảng 1 năm trở lại đây, cặp đôi cũng từng tính đến việc sẽ đi làm IVF để đón một “bé Rồng” tuy nhiên cuối cùng vẫn im lặng và không tiết lộ thêm, chỉ tập trung vào công việc kinh doanh.

Cuộc sống hôn nhân của Xoài Non vô cùng viên mãn khi được từ chồng, gia dình chồng chăm sóc

Từ tin đồn đến lời chia tay thật

Cho đến khoảng giữa tháng 5 mới đây, cặp đôi để lộ nhiều dấu hiệu khác lạ khi không xuất hiện chung, Xemesis từng unfollow vợ trên Instagram và ngược lại, Xoài Non dừng hẳn tương tác với chồng trên MXH dù trước đó rất năng nổ. Không những thế, từ khi cô nàng thường xuyên chụp ảnh tại một căn phòng có background khác hoàn toàn trong biệt thự của Xemesis, tin đồn trục trặc hôn nhân của cặp đôi càng được lan truyền mạnh mẽ.

Tuy nhiên thời gian đầu, cả hai đều giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi bất cứ thông tin nào xoay quanh chuyện hôn nhân. Song, với một số tin đồn thất thiệt, Xoài Non và Xemesis vẫn phản pháo lại để tránh những thông tin sai sự thật. Dẫu vậy, cả hai vẫn không một lời xác nhận về việc hôn nhân tan vỡ.

Và ở hiện tại, sau 1 tháng rộ lên tin đồn, cặp đôi đã cùng nhau thông báo dừng lại mối quan hệ, chính thức đường ai nấy đi. Vẫn với tính cách nhẹ nhàng, tử tế và tôn trọng đối phương, Xoài Non lẫn Xemesis đều chọn cách tuyên bố nhẹ nhàng, cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Mặc dù xoay quanh thông báo chia tay là rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng cặp đôi nhanh chóng tập trung vào cuộc sống riêng, không có thêm bất cứ động thái đặc biệt nào.

Thông báo ly hôn của cặp đôi

Chính thức khép lại chuyện tình đẹp!

