Đường ven biển gần 2.000 tỷ nối Thanh Hóa - Ninh Bình sắp khai thác

Nhìn từ trên cao, cầu Lạch Trường nổi bật giữa vùng đồng bằng ven biển với những nhịp kéo dài qua dòng sông, nối liền các khu vực bờ bãi và đầm nuôi trồng thủy sản. Phần vượt sông chỉ chiếm một phần trong tổng chiều dài công trình, phần lớn còn lại là cầu vượt cạn qua khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân.