Duplex 140m2 của Cô Em Trendy: “Nghệ cả củ” với phong cách Eclectic, 1 thú vui được tiết lộ chứng minh độ giàu ngầm của chủ nhân

Trong tập 2 của House Are You? , khán giả được dịp chiêm ngưỡng căn hộ duplex sang trọng ở TP.HCM của Cô Em Trendy và bạn trai Vũ Minh Kông. Chuyến ghé thăm này không chỉ là trải nghiệm ngắm nhìn vẻ đẹp của căn nhà mà còn để hiểu hơn về cá tính của gia chủ và đặc biệt là nỗ lực tạo lập không gian sống đầy tâm huyết của cặp đôi này.

Được biết, để có được một không gian đẹp đúng chất, cả Cô Em Trendy và Vũ Minh Kông đã không ngừng săn tìm những món đồ decor, đồ nội thất mà bản thân ưng ý. Quá trình sưu tầm cũng có rất nhiều câu chuyện thú vị đã được tiết lộ, hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng cho những gia chủ đang muốn tô điểm không gian sống của bản thân.

Phong cách chiết trung giúp căn hộ bừng chất "nghệ"

Tọa lạc trên một tòa chung cư hạng sang, căn duplex của Cô Em Trendy và bạn trai Vũ Minh Công có tổng diện tích 140m2 với 1 phòng ngủ, 1 phòng thay đồ, 1 phòng tắm, 1 nhà bếp nhỏ và không gian phòng khách rộng rãi, thoáng đãng. Căn hộ được thiết kế theo phong cách Eclectic - chiết trung. Theo Cô Em Trendy Khánh Linh, cả 2 đã nghiên cứu phong cách này từ rất lâu rồi mới đưa đến quyết định xây nhà và sắm sửa đồ nội thất cho đúng chuẩn Eclectic.

''Những người mê phong cách này thường rất thích nghệ thuật, thời trang. Vì vậy, họ sẽ muốn sưu tầm những món đồ thuộc những nền văn hóa khác nhau hoặc các phong cách kiến trúc khác để phối với nhau. Cái hay của phong cách chiết trung chính là không có một nguyên tắc cố định. Tức là có thể kết hợp mọi thứ với nhau mà vẫn hài hòa''. - Khánh Linh chia sẻ.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách Eclectric

Điểm đặc biệt mà host Kiên Hoàng nhận thấy khi mới bước vào căn nhà chính là không gian tràn ngập màu sắc. Mỗi góc trong căn duplex đều được Cô Em Trendy và Vũ Minh Kông sắp đặt, bày trí các món đồ nội thất, đồ decor khác nhau. Có thể nói, sự đa dạng trong màu sắc của đồ vật chính là yếu tố giúp không gian trở nên sinh động và sáng tạo hơn.

Màu sắc là yếu tô quan trong giúp căn nhà trở nên sống động hơn

Phòng bếp theo style tối giản, tinh tế

Góc nhỏ trong phòng thư giãn của Võ Minh Kông

Là những người làm việc trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật, mỗi một khu vực trong nhà sẽ được cặp đôi này decor theo những phong cách đa dạng. Ví dụ, phòng khách mang đậm phong cách Eclectic, nhà bếp lại có phần tối giản, phòng ngủ thì thanh lịch và ấm áp còn phòng tắm lại mang vẻ đẹp cổ điển đầy sang trọng. Nhờ sự phong phú trong phong cách decor mà mỗi khu vực trong căn duplex đều có thể trở thành một góc ''sống ảo'' xịn mịn, một background chụp hình đầy tính thời trang và ấn tượng cho Cô Em Trendy.

Phòng khách siêu xinh xắn

Khánh Linh thỏa sức tạo dáng, pose ảnh trong chính căn nhà của mình

Mọi góc trong căn nhà đều có thể trở thành không gian ''sống ảo'' cho Khánh Linh

Thú vui sưu tầm đồ nội thất sang - xịn - độc, không ngại chi tiền "khủng" để sở hữuCả Khánh Linh và bạn trai đều có sở thích sưu tầm đồ nội thất. Việc lựa chọn phong cách chiết trung cho ngôi nhà cũng giúp cặp đôi có thể tự do sắm về những món đồ đa dạng về kiểu dáng và màu sắc cho không gian sống của mình. Mỗi một item trong căn nhà của Cô Em Trendy đều có những câu chuyện và giá trị riêng khiến cô ngày càng đam mê thú vui sưu tầm này.

''Những món đồ nội thất đều có tính iconic (tính biểu tượng) cho một thương hiệu. Dù có trải qua 100 năm thì chúng vẫn không thay đổi, không lỗi mốt và vẫn bền bỉ với thời gian. Đặc biệt, cái giá trị của thiết kế hay câu chuyện của sản phẩm, của người làm ra nó luôn có ý nghĩa, càng về sau chúng càng có giá trị, thậm chí là tăng giá theo từng năm''.

Phòng khách của căn nhà có rất nhiều món đồ nội thất độc đáo. Trong đó phải kể đến mẫu sofa togo màu vàng của thương hiệu Pháp Ligne Roset. Được biết, để có thể sở hữu chiếc sofa này, Khánh Linh đã phải tìm kiếm và đặt mua khắp nơi thì mới sắm được màu mà cô nàng yêu thích. Ngoài ra, chiếc bàn uống nước được ghép từ các loại hình khối cũng là đồ vintage được Minh Kông mua lại từ một cửa hàng ở nước ngoài, sau đó vận chuyển về Việt Nam.

Chiếc sofa vàng làm nổi bật cả căn phòng

Mẫu bàn uống nước cực ''nghệ''

Một trong những khu vực khiến host Kiên Hoàng tò mò nhất chính là bàn ăn. Tại đây chỉ có một chiếc bàn nhưng lại có đến 7 chiếc ghế với 7 màu sắc và hình dáng khác nhau. Khánh Linh cho biết, mỗi chiếc ghế đều có những câu chuyện riêng. Dù chỉ sử dụng 2 chiếc ghế nhưng cả cô và bạn trai đều thống nhất sẽ tạo sự khác biệt bằng việc sưu tầm thêm nhiều mẫu ghế độc lạ cho căn bếp của mình.

Có đến 7 mẫu ghế khác nhau ở khu vực bàn ăn

Trong căn phòng thư giãn của Vũ Minh Kông có một chiếc kệ chuyên để sưu tầm các món đồ decor mà anh yêu thích. Được biết, một nửa số đồ trên kệ là đồ mua, nửa còn lại là do bạn bè tặng. Ấn tượng nhất là những chiếc đèn được Kông sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Một số mẫu đến từ Việt Nam có thiết kế trẻ trung, trendy nên anh cũng sắm về để tô điểm cho không gian sống của mình.

Chiếc đèn đến từ 1 thương hiệu Việt Nam mà bạn trai Cô Em Trendy vô cùng yêu thích

"House Are You?" là sản phẩm digital mini-show nằm trong hệ sinh thái nội dung của House n Home. Lấy cảm hứng từ câu hỏi cửa miệng "How are you?", tên gọi "House are you?" có nghĩa là đến thăm nhà và hỏi thăm bạn.

"House Are You?" sẽ mở ra cuộc hẹn hò thân mật tại nhà khách mời đặc biệt nào đó, cùng bạn khám phá không gian sống của họ để biết phong cách nhà cửa và cách bài trí; lắng nghe những câu chuyện cá nhân, những quan điểm về cuộc sống, công việc, tình yêu, cũng có thể là lời trải lòng một cách tự nhiên như những người bạn.

