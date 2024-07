Duy nhất môn Toán kỳ thi THPT không có thí sinh đạt điểm 10, nhưng có đến 4 môn học có hàng nghìn bài thi đạt điểm tuyệt đối: 1 môn có điểm 10 tăng gấp 90 lần

Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Dựa theo báo cáo phân tích kết quả thi, kỳ thi năm nay có 10.878 điểm 10. So với 16.427 điểm 10 của năm 2023, con số này đã giảm.

Trong đó, môn thi có số lượng thí sinh đạt điểm 10 cao nhất vẫn là môn GDCD với số lượng 3.661. Số lượng điểm 10 này thấp 4 lần so với năm 2023 (3.661<14.696). Xếp thứ 2 và thứ 3 về số lượng điểm 10 lần lượt là Địa lý (3175) và Lịch sử (2108). Đáng chú ý, số điểm 10 môn Địa lý đã tăng gấp 90 lần so với năm 2023 (35 điểm 10), môn Lịch sử có lượng điểm 10 tăng 2,6 lần so với năm trước đó (789 điểm 10).

Trong kỳ thi năm nay, Toán là môn duy nhất không có điểm 10 nào. So với năm ngoái, số lượng điểm 10 của môn thi này đã giảm (0<12). Môn Văn có đến 2 điểm 10, tăng so với 1 điểm 10 duy nhất của năm 2023.

Các môn thuộc tổ hợp KHTN ghi nhận số điểm 10 thấp hơn so với tổ hợp KHXH khi Hóa là môn có số điểm 10 cao nhất tổ hợp này với 1278 điểm, Lý có 55 thí sinh đạt điểm 10 và con số này ở môn Sinh là 34 điểm 10. Chỉ có môn Hóa tăng 9 lần số điểm 10 so với năm 2023 (137 điểm 10), Lý và Sinh đều giảm số lượng điểm tuyệt đối.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp năm nay là hơn 1.071.000, tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm ngoái. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%. Tổng số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ là 66.927 em, chiếm 6,25%, nhiều nhất là thí sinh của Hà Nội với 21.554 thí sinh: TP.HCM có 13.076 em.

