Duy trì thói quen suốt 3 thập kỷ, người phụ nữ mắc ung thư phổi nói: “Đừng để con cháu lặp lại sai lầm của tôi”

Một phụ nữ đã hút thuốc suốt 30 năm trước khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi vừa lên tiếng cảnh báo tác hại của thói quen xấu này. Bà lên tiếng sau khi Vương quốc Anh công bố Dự luật Thuốc lá và Thuốc lá điện tử — dự kiến sẽ được phê chuẩn trong tuần này - nhằm tạo ra “thế hệ không khói thuốc” đầu tiên của đất nước.

Dự luật quy định độ tuổi được phép mua thuốc lá, hiện là 18, sẽ tăng thêm một tuổi mỗi năm từ năm 2027. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2009 sẽ không bao giờ được phép mua thuốc lá một cách hợp pháp.

Không bao giờ nghĩ ung thư sẽ xảy ra với mình

Susie Hartley, 75 tuổi, bắt đầu hút thuốc từ khi còn là thiếu niên, rất lâu trước khi bà hiểu được những nguy hiểm của nó. Bà nói: “Một khi tôi đã bị nghiện, thì đã quá muộn — tôi tiếp tục hút thuốc trong 30 năm. Mặc dù cả bố và mẹ tôi đều qua đời vì ung thư, tôi vẫn nghĩ đó là điều xảy ra với người khác, không phải với mình.”

“Tôi vẫn hút 10 đến 12 điếu mỗi ngày cho đến khoảng 5 năm trước khi được chẩn đoán ung thư phổi.”

Susie, sống tại Barnet ở phía bắc London, được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn ba sau khi bị ho kéo dài vào năm 2017.

Bà được mời tham gia nghiên cứu TRACERx của tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK), nghiên cứu đã theo dõi hàng trăm bệnh nhân để tìm hiểu cách căn bệnh thay đổi, lan rộng và tồn tại theo thời gian.

Susie đã phẫu thuật để loại bỏ một phần phổi phải và các hạch bạch huyết, sau đó là hóa trị và xạ trị. Hiện đã hồi phục hoàn toàn, bà rất tâm huyết trong việc nâng cao nhận thức về những tác hại mà việc hút thuốc có thể gây ra.

Dự luật cũng sẽ trao cho các bộ trưởng Anh những quyền hạn mới để quản lý thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm chứa nicotine, bao gồm hương vị và bao bì của chúng.

Susie, bà ngoại của hai cháu, sống cùng chồng Tony và chú chó Barkley, cho biết bà sẽ “vô cùng vui mừng” khi thấy luật được thay đổi.

Bà nói thêm: “Khi còn nhỏ, tôi thường được sai đi cửa hàng mua thuốc lá cho bố. Nhờ có luật này, thế hệ tiếp theo — bao gồm cả các cháu trai của tôi — sẽ không được phép mua các sản phẩm thuốc lá và bị nghiện theo cách mà tôi đã từng.”

“Tôi hy vọng điều này có nghĩa là chúng sẽ lớn lên trong một thế giới mà ý nghĩ về việc hút thuốc khiến chúng cảm thấy sợ hãi.”

“Tôi may mắn vẫn còn sống hôm nay nhờ vào sự chăm sóc mà tôi đã nhận được. Thật tuyệt vời khi biết rằng hàng triệu người trẻ giờ đây sẽ lớn lên được bảo vệ khỏi những tác hại của việc nghiện thuốc lá.”

Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting tuần trước cho biết dự luật đang được Quốc hội thông qua là một “khoảnh khắc lịch sử đối với sức khỏe quốc gia”.

Ông nói thêm: “Trẻ em ở Vương quốc Anh sẽ là một phần của thế hệ không khói thuốc đầu tiên, được bảo vệ khỏi cả đời nghiện ngập và tác hại.”

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh — cải cách này sẽ cứu sống nhiều người, giảm áp lực cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), và xây dựng một nước Anh khỏe mạnh hơn.”