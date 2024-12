Duyệt hơn 110.000 tỷ đồng tăng lương cơ sở năm 2025

Chiều 4/12, Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025.

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị, tổng số thu ngân sách trung ương của năm tới là 1.020.164 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số thu ngân sách địa phương là 946.675 tỷ đồng.

Bổ sung 110.000 tỷ đồng thực hiện tăng lương cơ sở năm 2025 (ảnh minh họa).

Quốc hội cũng cho phép sử dụng 60.000 tỷ đồng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và 50.619 tỷ đồng nguồn từ địa phương còn dư, chuyển sang bố trí dự toán năm 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, Quốc hội cũng quyết định, tổng số chi ngân sách trung ương năm 2025 là 1.523.264 tỷ đồng.

Đối với các cơ quan, đơn vị có cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương, Quốc hội cho phép bố trí chi đảm bảo tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo các nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, đơn vị (ngoại trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Trong tổ chức thực hiện, sau khi cấp có thẩm quyền quyết định việc sửa đổi, bãi bỏ các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, căn cứ vào quy định của pháp luật, Chính phủ quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền về việc điều chỉnh dự toán của các cơ quan, đơn vị này, tổng hợp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Quốc hội yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết , cần sử dụng cho đầu tư phát triển ; ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực y tế; phần còn lại ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

Quốc hội cũng yêu cầu chi 5.307 tỷ đồng, tương ứng 85% nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ cho Bộ Công an để chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chi 936,5 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các địa phương.