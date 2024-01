ECB: Khu vực đồng Euro có nguy cơ suy thoái kinh tế

Phó Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Luis de Guindos đã tuyên bố rằng khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có thể đã không tăng trưởng vào cuối năm 2023. Trong bình luận tại một hội nghị ở Madrid, Tây Ban Nha hôm 10/1, ông de Guindos nhấn mạnh, hoạt động kinh tế (của Eurozone) tiếp tục cho thấy sự yếu kém rõ ràng.

Ông de Guindos nói: "Các chỉ số yếu cũng chỉ ra sự suy giảm kinh tế trong tháng 12/2023, xác nhận khả năng (Eurozone) xảy ra suy thoái kỹ thuật". Suy thoái kỹ thuật thường được định nghĩa là sự sụt giảm GDP trong hai quý liên tiếp.

Theo ông de Guindos, tốc độ tăng trưởng là "đáng thất vọng" và "sự chậm lại trong hoạt động dường như lan rộng, trong đó hoạt động xây dựng và sản xuất bị ảnh hưởng đặc biệt". Phó chủ tịch ECB lưu ý rằng "các dịch vụ cũng sẽ yếu đi trong những tháng tới do hoạt động yếu hơn ở phần còn lại của nền kinh tế".

Phó Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Luis de Guindos. (Ảnh: Central Banking

ECB chỉ ra triển vọng yếu kém trong thời gian tới, cho biết tốc độ giảm phát nhanh chóng được thấy vào năm 2023 có khả năng "chậm lại vào năm 2024 và tạm dừng vào đầu năm".

Thống kê cho thấy tăng trưởng giá tiêu dùng trong khối gồm 20 quốc gia thành viên này đã tăng từ 2,4% trong tháng 11/2023 lên 2,9% trong tháng 12. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá dự kiến sẽ chậm lại trong những quý tới.

Dữ liệu mới nhất do S&P Global tổng hợp đã chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh ở khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục suy giảm vào cuối năm 2023, do sự suy thoái trong ngành dịch vụ kéo dài đến tháng cuối cùng của năm. Dữ liệu cho thấy, khu vực Eurozone đã chứng kiến sự suy giảm 0,1% trong quý III/2023 và có khả năng giảm trở lại vào quý trước do đáp ứng định nghĩa kỹ thuật về suy thoái kinh tế.