ECQ cung cấp giải pháp sáng tạo An ninh mạng cho thị trường Nhật Bản

Các phương thức tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp, với sự gia tăng nhanh chóng của các mối đe doạ mới từ khu vực châu Á. Thị trường Nhật Bản đang rất cần những biện pháp đối phó hiệu quả trước các cuộc tấn công an ninh mạng. Trong bối cảnh này, CEL, công ty bảo mật hàng đầu Nhật Bản, đã quyết định hợp tác với ECQ, công ty bảo mật đến từ Việt Nam có trụ sở chính tại Singapore và chi nhánh ở Thái Lan, với phương châm "Tấn công là phòng thủ", để cung cấp các giải pháp an ninh mạng toàn diện và tiên tiến cho thị trường Nhật Bản.



Thông qua hợp tác này, CEL và ECQ đặt mục tiêu nâng cao cả về chất lượng và số lượng, đồng thời đa dạng hoá các dịch vụ an ninh mạng tại thị trường Nhật Bản, góp phần củng cố An ninh mạng trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo mật hệ thống OT (Công nghệ vận hành), dịch vụ Redteam và mô phỏng APT, hai công ty sẽ tập trung phát triển các giải pháp nhằm hiện thực hoá một xã hội kỹ thuật số an toàn và đối phó hiệu quả với các mối đe doạ mới cũng như những thách thức từ các nhà máy thông minh.



Hệ thống mô phỏng SCADA/OT là một giải pháp sáng tạo cụ thể do ECQ phát triển và sẽ được triển khai tại thị trường Nhật bản. Hệ thống mô phỏng có kích thước tương đương một giá đỡ máy chủ, nhưng có khả năng tái tạo gần như chính xác môi trường hoạt động của các cơ sở như nhà máy dầu, nhà máy nước, sân bay, tàu lửa, hay bến cảng…. Hệ thống mô phỏng này cho phép nghiên cứu các lỗ hổng bảo mật trong OT mà không cần can thiệp vào hệ thống thật. Bên cạnh đó, hệ thống mô phỏng SCADA/OT còn hỗ trợ việc đào tạo bảo mật về OT trở nên cụ thể và dễ dàng hơn. Ngoài ra, hệ thống này còn được sử dụng để thử nghiệm xâm nhập và thực chiến trên môi trường mô phỏng, giúp nâng cao khả năng phản ứng với các mối đe doạ bảo mật.

Theo ông Yuya Nakamoto - giám đốc đại diện CEL cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi có thể cung cấp cho thị trường Nhật Bản các giải pháp an ninh mạng tiên tiến hơn đối với các mối đe doạ mới nhất tại khu vực châu Á, thông qua liên minh kinh doanh và đối tác chiến lược ECQ. Chúng tôi tin tưởng với sự kết hợp chuyên môn của cả hai công ty, đặc biệt trong lĩnh vực bảo mật OT, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ an toàn và đáng tin cậy hơn cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trọng yếu. Thông qua quan hệ hợp tác này, chúng tôi sẽ góp phần cải thiện khả năng phục hồi không gian mạng cho các công ty Nhật Bản."



Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Hải Đăng – Giám đốc ECQ Việt Nam cho biết: "Chúng tôi vui mừng được hợp tác với CEL để mang những kỹ năng bảo mật tấn công của ECQ đến thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, những kỹ năng đánh giá và nghiên cứu lỗ hổng chuyên sâu của chúng tôi có vị thế đặc biệt trong việc giúp các tổ chức Nhật Bản thực sự kiểm tra đánh giá bảo mật của họ và chủ động tìm kiếm các mối đe doạ tinh vi từ các nhóm APT ở khu vực châu Á. Cùng với CEL, chúng tôi mong muốn củng cố vị thế an ninh mạng của Nhật bản bằng chuyên môn của chúng tôi về bảo mật IT/OT và các mối đe doạ cao cấp."

Các công ty Nhật Bản rất cần các biện pháp đối phó hiệu quả trước những mối đe doạ từ các cuộc tấn công An ninh mạng. CEL đã quyết định chọn đối tác chiến lược ECQ để cung cấp cho các công ty Nhật Bản các giải pháp An ninh mạng toàn diện và tiên tiến hơn bằng các kỹ thuật tấn công đa dạng và hiệu quả, theo phương thức "Tấn công là phòng thủ" . Thông qua quan hệ đối tác này, CEL và ECQ sẽ hỗ trợ các công ty Nhật Bản cải thiện khả năng phục hồi không gian mạng và sự phức tạp của các biện pháp bảo mật, nhằm hiện thực hoá một xã hội kỹ thuật số an toàn.

ECQ Website: https://www.e-cq.net/

CEL Website: https://celab.co.jp/