Fidovn - Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam & Môi trường làm việc tốt nhất 2025

Hành trình phát triển và khẳng định thương hiệu

Ra mắt vào tháng 8/2024, Fidovn nhanh chóng khẳng định vị thế là nền tảng công nghệ tiên phong tại Việt Nam, được thiết kế riêng cho người Việt nhằm tối ưu hóa trải nghiệm trong lĩnh vực việc làm và bất động sản. Với khả năng kết nối đa chiều - giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, người mua và môi giới, hay người dùng với không gian sống hiện đại thông qua công nghệ. Giải thưởng "Top 10 Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam" không chỉ là một cột mốc đánh dấu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên, mà còn là minh chứng cho một giải pháp hiệu quả mà nền tảng Fidovn mang đến.

Tận dụng sức mạnh của AI và Big Data, Fidovn không chỉ cung cấp thông tin, mà còn xây dựng một hệ sinh thái số linh hoạt, giúp người dùng và doanh nghiệp kết nối nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho người dùng cá nhân.

AI & Big Data: Tự động hóa quy trình tuyển dụng, giảm 70% thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Hệ thống gợi ý nội dung và thiết kế CV chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Người dùng có thể dễ dàng chọn mẫu phù hợp và tạo ảnh đại diện bằng AI.

Gửi & lưu trữ tài liệu: Cho phép doanh nghiệp và ứng viên chia sẻ hồ sơ, hợp đồng an toàn và nhanh chóng.

VR 720o: Trải nghiệm trực quan về bất động sản và không gian làm việc, giúp người mua, người thuê, môi giới và cả ứng viên dễ dàng hình dung, từ đó đưa ra quyết định chính xác và tự tin hơn.

VR 720°, đưa công nghệ thực tế ảo vào trải nghiệm tìm kiếm nhà đất

Giao tiếp trực tuyến: Kết nối linh hoạt qua tin nhắn, video, âm thanh và đặt lịch hẹn.

Quản lý tài khoản nhiều cấp: Đảm bảo minh bạch và hiệu quả trong quản lý tuyển dụng và giao dịch bất động sản.

Môi trường làm việc tích cực và phát triển

Giải thưởng "Môi trường Làm việc Tốt nhất 2025" là minh chứng cho cam kết của Fidovn trong việc xây dựng một không gian làm việc tích cực, nơi mỗi cá nhân đều được trân trọng và phát triển. Fidovn tập trung vào việc phát huy điểm mạnh của từng nhân viên, không ngừng tổ chức đào tạo và trao cơ hội để nhân viên phát triển.

Văn hóa công nhận, sự lắng nghe và những hoạt động gắn kết được nuôi dưỡng bền vững, tạo nên một tập thể mạnh mẽ, đồng lòng vì mục tiêu chung: mang lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng người dùng và cho chính những người đồng hành cùng Fidovn trên hành trình phát triển.

Fidovn ra mắt tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến trong thương mại điện tử

Trong thời gian tới, Fidovn sẽ không ngừng đổi mới và nâng tầm công nghệ cốt lõi - từ việc tối ưu hiệu suất nền tảng đến việc mở rộng các tính năng thông minh để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dùng Việt. Với khẩu hiệu "Work Smart, Life Chill", Fidovn cam kết mang đến giải pháp toàn diện, hiệu quả và nhân văn cho người dùng và cộng đồng.