eKYC - Định danh khách hàng trực tuyến: Bước đột phá thanh toán số tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học với chủ đề "Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế số" do Học viện Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức đầu tháng 12 vừa qua, Cụ thể, thông tư về việc triển khai Dịch vụ định danh tài khoản trực tuyến 100% ứng dụng công nghệ eKYC (Electronics Know Your Customer) đã chính thức được NHNN ký ban hành, đánh dấu một bước tiến mới trong định hướng thúc đẩy thị trường thanh toán số giai đoạn 2021 - 2025.



Vậy là sau thời gian thử nghiệm với những kết quả khả quan ban đầu, công nghệ định danh khách hàng điện tử (eKYC) đã chính thức được NHNN thông qua. Đây là nền tảng đầu tiên để thanh toán số, ngân hàng số phát triển tại Việt Nam. Công nghệ này hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng tài chính quốc tế nhờ hàng loạt ưu điểm vượt trội: Tốc độ - Chính xác - Đơn giản - Tiện lợi - Bảo mật.

Đón đầu xu hướng, dẫn lối tương lai

Tại Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã: VCI) là một trong số những đơn vị tài chính tiên phong trong việc ứng dụng eKYC vào hệ sinh thái sản phẩm số, hướng tới 100% tự động hoá và trực tuyến hoá các dịch vụ giao dịch, nhằm mang tới trải nghiệm ưu việt cho khách hàng, đồng thời góp phần đưa thị trường chứng khoán tiếp cận gần hơn với người dân Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, loạt giải pháp công nghệ số đang từng bước thay thế các tương tác vật lý, xoá bỏ khoảng cách từ đăng ký tới giao dịch cũng như góp phần bảo vệ sức khoẻ nhà đầu tư, bảo vệ cộng đồng xã hội.

Theo đó, từ ngày 27.11.2020, VCSC đã chính thức triển khai dịch vụ Định danh tài khoản trực tuyến 100% - ứng dụng công nghệ eKYC trên nền tảng website Công ty, giúp nhà đầu tư có thể nhanh chóng tạo tài khoản chỉ sau vài thao tác trên giao diện trực tuyến mà không cần đến các chi nhánh/phòng giao dịch.

Cùng với đó, Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản thành công sẽ được miễn phí giao dịch, không bao gồm phí Sở giao dịch chứng khoán và phí Trung tâm lưu ký (*) và hưởng mức lãi suất ưu đãi 9% áp dụng có điều kiện, nhân viên Môi giới VCSC sẽ tư vấn chi tiết (**) trong suốt 02 tháng chương trình diễn ra.

Trong tương lai, việc chuyển giao hệ sinh thái dịch vụ lên nền tảng trực tuyến hứa hẹn sẽ góp phần tiết giảm đáng kể nguồn chi phí vận hành, thời gian và nhân lực,… Điều này đồng nghĩa với việc Nhà đầu tư sẽ được hưởng quyền lợi trực tiếp từ việc tiết giảm chi phí giao dịch.

Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt, Nhà đầu tư có thể sử dụng các dịch vụ tiện ích, đặc biệt là truy cập nguồn tài nguyên quý giá được VCSC cung cấp (nội dung báo cáo phân tích chuyên sâu về ngành, doanh nghiệp cũng như chiến lược đầu tư, vĩ mô, …) để tìm kiếm thông tin và nắm bắt các cơ hội đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc ứng dụng chuỗi công nghệ bảo mật (nhận dạng ký tự quang học, nhận diện khuôn mặt, phát hiện người thật…) giúp gia tăng tính an toàn của eKYC lên mức tối ưu, kết hợp xác thực kép với dữ liệu từ hệ thống ngân hàng giúp định danh và chuẩn hoá dữ liệu thông tin khách hàng, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối theo đúng quy trình xác minh danh tính KYC truyền thống.

Việc đi trước đón đầu, mạnh dạn đầu tư nâng cấp hạ tầng và nền tảng công nghệ số không chỉ thể hiện tầm nhìn và năng lực của VCSC trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện, mà còn khẳng định tâm huyết, nỗ lực và sự quyết tâm của đội ngũ Công ty trong việc nâng tầm chất lượng dịch vụ đến với khách hàng, không ngừng gia tăng lợi ích và tối ưu hoá trải nghiệm Nhà đầu tư, khẳng định vị trí tiên phong lĩnh vực Chứng khoán.

Với công nghệ Mở tài khoản định danh eKYC, giờ đây mọi giao dịch sẽ trở nên vô cùng đơn giản Không thủ tục phức tạp - Định danh 5 giây - Giao diện thông minh, thuận tiện giao dịch.

Chỉ mất 5 giây để mở tài khoản online cùng VCSC qua 3 bước đơn giản. Thực hiện liền tay bạn nhé!

Bước 1. Truy cập website đăng ký mở tài khoản TẠI ĐÂY

Bước 2. Chuẩn bị CMND / CCCD, và làm theo hướng dẫn (nhập số điện thoại, Chụp CMND 2 mặt, quay video và đăng ký dịch vụ)

Bước 3. Kiểm tra hộp mail và trải nghiệm ngay giao dịch trực tuyến

