‏Elite FSC: Cơ hội đồng hành cùng phân khúc khách hàng ưu tiên‏

‏Thông qua quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn, các FSC có cơ hội phát triển lên cấp độ Elite FSC, nhóm tư vấn tài chính được đồng hành cùng phân khúc khách hàng ưu tiên.‏

‏Đây không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp đáng tự hào mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những trải nghiệm nghề nghiệp khác biệt, nơi mỗi cuộc tư vấn đều góp phần giúp nâng cao chuyên môn, mở rộng góc nhìn và xây dựng vị thế của một chuyên gia tư vấn tài chính trong dài hạn.‏

‏Một cột mốc nghề nghiệp đáng mơ ước của Elite FSC‏

‏Một trong những điểm khác biệt nổi bật nhất của Elite FSC là cơ hội được làm việc với phân khúc khách hàng ưu tiên tại các ngân hàng đối tác. Đây là nhóm khách hàng thường có những mục tiêu tài chính dài hạn và toàn diện hơn, từ bảo vệ tài chính cho gia đình, chuẩn bị cho các cột mốc quan trọng trong cuộc sống, tích lũy tài sản cho tương lai đến xây dựng nền tảng tài chính cho nhiều thế hệ.‏

‏Thông qua quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn, các FSC có cơ hội phát triển lên cấp độ Elite FSC, nhóm tư vấn tài chính được đồng hành cùng phân khúc khách hàng ưu tiên.‏

Đối với người làm nghề tư vấn, đây là môi trường giúp năng lực chuyên môn được nâng cao thông qua những nhu cầu tài chính toàn diện với chuẩn mực cao. Mỗi khách hàng trong phân khúc này đều có những mục tiêu, ưu tiên và bối cảnh riêng, đòi hỏi người tư vấn phải lắng nghe kỹ hơn, phân tích sâu hơn và đưa ra những giải pháp phù hợp hơn. Chính vì vậy, cơ hội làm việc với phân khúc khách hàng ưu tiên không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh doanh mà còn là môi trường thực tiễn giúp Elite FSC không ngừng hoàn thiện kỹ năng tư vấn và xây dựng uy tín nghề nghiệp.‏

‏Cơ hội được làm việc với phân khúc khách hàng ưu tiên tại các ngân hàng đối tác là một trong những điểm khác biệt nổi bật nhất của Elite FSC.‏

Thông qua quá trình đồng hành cùng khách hàng trong những quyết định tài chính quan trọng, Elite FSC từng bước phát triển từ vai trò của một người tư vấn giải pháp bảo hiểm sang vai trò của một người đồng hành đáng tin cậy trên hành trình bảo vệ và hoạch định tài chính của khách hàng. Với nhiều người theo đuổi nghề tư vấn tài chính, đây chính là một trong những trải nghiệm nghề nghiệp giá trị nhất, bởi chuyên môn thường được nâng cao nhanh nhất khi được làm việc với những yêu cầu ngày càng cao và những nhu cầu tài chính ngày càng toàn diện.‏

‏Đồng hành cùng FSC trên hành trình trở thành Elite FSC‏

‏Từ FSC đến Elite FSC là hành trình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tư vấn để từng bước vươn tới những cơ hội phát triển lớn hơn trong nghề. Với sự đồng hành từ FWD, đội ngũ được trang bị đầy đủ nguồn lực và nền tảng cần thiết để phát triển vững chắc trên con đường trở thành Elite FSC.‏

‏Ngay từ những ngày đầu gia nhập, FSC được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về bảo hiểm, tài chính và kỹ năng tư vấn. Bên cạnh các chương trình nội bộ, FSC còn có cơ hội tham gia các chương trình chuẩn hóa nghiệp vụ phối hợp cùng Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam (VIDI) và Đại học Kinh tế Quốc dân, qua đó liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn, xu hướng thị trường và những thay đổi của ngành.‏

‏Với sự đồng hành từ FWD, đội ngũ FSC được trang bị đầy đủ nguồn lực và nền tảng cần thiết để phát triển vững chắc trên con đường trở thành Elite FSC.‏

Trong công việc hằng ngày, các công cụ số như CUBE hỗ trợ FSC quản lý thông tin khách hàng, theo dõi hành trình chăm sóc và tổ chức hoạt động tư vấn một cách hiệu quả. Quan trọng hơn, FSC được làm việc với hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ liên tục được đổi mới của FWD. Từ những giải pháp bảo vệ sức khỏe thế hệ mới như FWD Đặc quyền đồng hành, các giải pháp đầu tư dài hạn như FWD Đầu tư Đón đầu gắn với Quỹ Vươn Mình do VCBF quản lý, đến những sáng kiến nâng cao trải nghiệm khách hàng như hệ sinh thái ÉP CAM (ÉP CAM chatbot, ÉP CAM Rewards, ÉP CAM mascot,…). Đây vừa là những công cụ hỗ trợ tư vấn, vừa là cơ hội để FSC đáp ứng những nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.‏

‏Kết hợp cùng mạng lưới khách hàng rộng lớn của các đối tác ngân hàng, môi trường Bancassurance tại FWD mang đến nhiều cơ hội để người tư vấn liên tục nâng cao chuyên môn, mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp và từng bước chinh phục những cột mốc phát triển cao hơn.‏