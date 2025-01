Elon Musk ám chỉ Softbank không có tiền, bị nghi ngờ không thể tham gia dự án 500 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo CNN, trong ngày 22/1, tỷ phú công nghệ Elon Musk và đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những tranh cãi xung quanh dự án cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD.

Cụ thể, trước đó, vào ngày 21/1, ông Trump thông báo về việc thành lập một liên danh mang tên Stargate để phát triển công nghệ AI tại Mỹ. Các đối tác tham gia dự án trên gồm nhiều tên tuổi lớn như SoftBank, OpenAI, Oracle và họ sẽ chi tổng cộng 100 tỷ USD ban đầu vào dự án, nhằm hướng tới mục tiêu tăng vốn lên 500 tỷ USD trong 4 năm tới. Các công ty như Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle thì đóng vai trò là đối tác công nghệ chính.

Tuy vậy, tỷ phú Elon Musk lại bày tỏ sự hoài nghi với dự án. Phản ứng được coi là khá bất ngờ bởi ông chủ SpaceX được coi là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump.

“Các doanh nghiệp này không thực sự có nhiều tiền đến vậy. SoftBank có chưa đến 10 tỷ USD được bảo đảm, tôi có nguồn tin đáng tin cậy về điều này”, ông Musk cho biết.

Phát ngôn này khi đó gây ra không ít tranh cãi bởi SoftBank mới đây đã có 1 năm 2024 khởi sắc. Không cớ gì lại không có đủ 10 tỷ USD bảo đảm.

Sau nhiều năm áp dụng chiến lược “phòng thủ”, SoftBank và các quỹ công nghệ của công ty này đã bắt đầu đầu tư mạnh mẽ hơn. Cổ phiếu công nghệ khởi sắc nhờ sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo và việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Được biết, SoftBank đã đầu tư khoảng 500 triệu USD vào OpenAI khi công ty khởi nghiệp đứng sau ChatGPT huy động được 6,6 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới gần đây. Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn SoftBank Masayoshi Son tin rằng trí tuệ nhân tạo tổng hợp, trong đó máy tính có khả năng nhận thức ngang bằng con người, sẽ trở thành sự thực trong vòng 2-3 năm nữa.

Mới đây nhất, SoftBank cam kết đầu tư gần 9 tỷ USD mỗi năm vào trí tuệ nhân tạo. Người sáng lập Masayoshi Son đã lên tiếng chia sẻ niềm tin của mình với AI cũng như sự cần thiết định hình lại tập đoàn trong việc tìm kiếm các thỏa thuận có thể hỗ trợ Arm - công ty vừa IPO vào năm ngoái.

Giám đốc tài chính của SoftBank, Yoshimitsu Goto, nói với Financial Times: “Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ giữ nguyên xu hướng tốc độ hoạt động đầu tư. Kể từ bây giờ, chúng tôi muốn tăng cường đầu tư vào các công ty AI. Lý do chúng tôi giữ bảng cân đối kế toán của mình ở mức an toàn là vì chúng tôi luôn muốn chuẩn bị sẵn sàng và linh hoạt”.

Xung đột giữa Elon Musk và Sam Altman được cho là lý do ông không tham gia siêu dự án AI Stargate trị giá 500 tỷ USD của Mỹ. Trong khi đó, Altman thân thiết với CEO Oracle Larry Ellison, một người ủng hộ hết mực cho ông Trump. Bản thân CEO OpenAI cũng có mối quan hệ tốt với CEO SoftBank - người tham gia dự án Stargate và cam kết đầu tư 100 tỷ USD.

Ngày 23/1, khi phóng viên tại Nhà Trắng hỏi ông Trump liệu lời chỉ trích của Musk có khiến ông bận tâm. Ông trả lời: “Không phải vậy. Ông ấy ghét một trong số những người tham gia thỏa thuận. Những người trong nhóm đều rất, rất thông minh”, Tổng thống Mỹ đáp, dường như nhắc đến người Musk không ưa là Altman.

Được biết, khoản đầu tư vào Stargate được dùng để xây dựng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ phát triển AI, trong đó nhiều cơ sở đang được xây dựng ở bang Texas. Mục tiêu là tạo ít nhất 10 trung tâm dữ liệu, sau đó mở rộng lên 20 cơ sở, mỗi địa điểm có diện tích hơn 46.400 m2.

Các trung tâm dữ liệu này do OpenAI giám sát và sử dụng. Nhà sáng lập Oracle nhấn mạnh khả năng của AI trong cải cách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cho biết các công cụ mà OpenAI và SoftBank cung cấp đang giúp phát triển vaccine ung thư.

Stargate sẽ tuyển dụng nhân sự trong các lĩnh vực xây dựng, vận hành và nhiều mảng khác. Tổng thống Trump tuyên bố dự án tạo ra gần như ngay lập tức hơn 100.000 việc làm cho người Mỹ.

Theo: CNN, CNBC