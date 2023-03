Elon Musk chê hiểu biết của Bill Gates về AI "hạn hẹp"

Câu chuyện bắt nguồn từ một đoạn tweet của người dùng Twitter Sandy Kory với nội dung ca ngợi vai trò lãnh đạo của Bill Gates tại Microsoft và cách tiếp cận của ông đối với AI. Sandy trích dẫn một đoạn trong bài viết "The Age of AI Has Begun" (Kỷ nguyên của AI đã bắt đầu) của Bill Gates. Trong bài viết này, Bill Gates đã nêu lên những tác động và tiềm năng của AI đối với việc làm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

"Khi sức mạnh điện toán trở nên dễ tiếp cận hơn, khả năng của GPT sẽ ngày càng giống như có một nhân viên văn phòng sẵn sàng giúp bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Microsoft mô tả điều này giống như việc có một người trợ thủ. Được tích hợp đầy đủ vào các sản phẩm như Office, AI sẽ cải thiện công việc của bạn bằng cách giúp viết email hay quản lý hộp thư đến", trích đoạn bài viết của Bill Gates.

Một chi tiết thú vị được Bill Gates tiết lộ đó là ông đã gặp nhóm phát triển OpenAI từ năm 2016. "Thật tuyệt vời khi một người như Gates rất lạc quan về AI. Cũng đáng chú ý khi Microsoft đã quan tâm cặn kẽ về AI trong một thời gian dài," người dùng Sandy Kory nhận định.

Thế nhưng, có vẻ như Elon Musk lại không đồng tình với nhận định của Sandy. Vị tỷ phú đáp lại rằng: "Tôi nhớ những cuộc gặp đầu tiên với Gates. Sự hiểu biết của anh ấy về AI còn hạn hẹp. Đến bây giờ vẫn vậy."

Elon Musk bắt đầu làm việc với OpenAI vào năm 2015 và là một trong những nhà đầu tư sớm nhất của công ty, đó là lý do dẫn đến những cuộc họp với người đồng sáng lập Microsoft. Ông rời công ty vào năm 2018 do xung đột lợi ích từ việc Tesla cũng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

Gần đây nhất, hồi tháng Hai vừa qua, Elon Musk nói rằng OpenAI được tạo ra như một công ty nguồn mở, phi lợi nhuận, vì vậy "Open" đã được đưa vào tên. Nhưng giờ đây, nó là một công ty nguồn đóng, tối đa hóa lợi nhuận do Microsoft kiểm soát, và điều này đi ngược lại ý định ban đầu.

Thực tế, Elon Musk và Bill Gates đã nhiều lần tỏ rõ quan điểm trái chiều trong quá khứ. Hai tỷ phú tranh cãi lần đầu vào năm 2020, khi họ bất đồng về mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Cùng năm đó, Elon Musk cho biết "cuộc trò chuyện của với Bill Gates không mấy suôn sẻ" sau khi Bill Gates cho biết ông quyết định mua một chiếc Porsche Taycan thay vì Tesla. Giám đốc điều hành Tesla cũng đã cáo buộc Bill Gates bán khống cổ phiếu của công ty xe hơi và thậm chí còn chế nhạo về ngoại hình của ông.